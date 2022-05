Coupe du monde 2022 : Frappart et Turpin sélectionnés pour la compétition

36 referees

69 assistant referees

24 video match officials



Selected #WorldCup match officials represent the highest level of refereeing worldwide.



6 women’s match officials appointed for first time in FIFA World Cup history.



👉https://t.co/sw289IUDX9 pic.twitter.com/j5TFxePzdn

— FIFA Media (@fifamedia) May 19, 2022

. Ce jeudi, la FIFA a dévoilé la liste des arbitres sélectionnés pour la Coupe du monde 2022 et la Française y figure en tant qu'arbitre principale. 5 autres femmes sont présentes parmi les 105 arbitres centraux et assistants de la prochaine Coupe du monde masculine de football au Qatar (21 novembre-18 décembre). Il s'agit d'une grande première dans un Mondial masculin.Nous sommes ravis de compter la Française Stéphanie Frappart, la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita, ainsi que la Brésilienne Neuza Back, la Mexicaine Karen Díaz Medina et l’Américaine Kathryn Nesbitt dans le contingent d’arbitres qui officiera lors de la Coupe du Monde. Leur désignation est le résultat d’un long processus entamé il y a plusieurs années", s'est félicitée l'instance via un communiqué. Avec cette sélection, Frappart continue donc de briser des barrières. Elle a en effet été la première femme arbitre en deuxième division française (2014), en Ligue 1 (2019), en Supercoupe d’Europe (août 2019), en Ligue des Champions (décembre 2020) puis lors de la finale de la Coupe de France (le 7 mai dernier).. Une belle reconnaissance pour lui qui, pour rappel, arbitrera la finale de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid à Liverpool, le 28 mai prochain au Stade de France. Au total, il y aura 6 arbitres tricolores lors du Mondial 2022. En plus de Frappart et Turpin, Nicolas Danos et Cyril Gringore (arbitres assistants) ont été sélectionnés, comme Jérôme Brisart et Benoit Millot, qui officieront en tant qu'arbitres 'vidéo'.