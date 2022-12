Coupe du Monde 2022 - France-Tunisie : La FIFA a tranché !

"La Commission de discipline de la Fifa a rejeté la réclamation soumise par la Fédération française de football en lien avec le match de Coupe du monde Tunisie-France joué le 30 novembre", a écrit l'instance dans un court communiqué, sans dévoiler les raisons de ce rejet. L'équipe de France, battue mercredi dernier lors de ce match sans grand enjeu au stade Education City de Doha, avait émis des doutes quant à l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour annuler un but de Griezmann à la 90e+8. Dans sa réclamation à la Fifa, la France relevait que la VAR a été utilisée "après la reprise du jeu et après la fin du match", ce qui est contraire au protocole d'utilisation de cette technologie, selon l'explication d'une source fédérale. Une modification du résultat final n'aurait de tout façon rien changé au classement du groupe D: la Tunisie était éliminée dans les deux cas de figure et la France qualifiée pour affronter la Pologne, qu'elle a battue 3-1 dimanche en huitièmes de finale pour se qualifier pour les quarts, où elle affrontera samedi prochain l'Angleterre.

En revanche, la FFF pouvait s'estimer lésée concernant le classement mondial de la Fifa: la défaite contre la Tunisie va faire perdre environ 38 points à la France, ce qui la placera sous la menace de l'Angleterre, cinquième du classement avant le Mondial. Un match nul aurait été plus avantageux pour ce classement utilisé pour désigner les têtes de série de plusieurs compétitions internationales. En ce qui concerne les dotations financières, l'impact d'une défaite est nul pour la Fédération. La qualification en huitièmes de finale a rapporté 13 millions de dollars, peu importe le classement et le nombre de victoires, selon les barèmes de la Fifa. Selon le protocole de l'assistance vidéo consulté par l'AFP, "si le jeu a repris après avoir été arrêté, l'arbitre ne peut effectuer une analyse sauf en cas d'identité erronée ou en cas d'infraction passible d'exclusion telle qu'un comportement violent, crachat, morsure, et/ou propos ou actes blessants, grossiers ou injurieux".