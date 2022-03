Coupe du monde 2022 : Fernando Santos est confiant pour le Portugal

Seleção das Quinas

"Nous devons gagner, être à la Coupe du monde"

Il est difficile d'afficher plus de sérénité que celle martelée par Fernando Santos, ce mercredi. En conférence de presse, à la veille de la demi-finale des barrages à la Coupe du monde 2022 entre le Portugal et la Turique (jeudi, 20h45), le sélectionneur de la "" a exprimé sa confiance.(un revers face à la Serbie 1-2, ndlr),, a-t-il indiqué.. La Nazionale, elle, sera opposée à la Macédoine du Nord dans l'autre demi-finale de cette voie C. C'est au stade du Dragon à Porto que la finale se disputera, comme la demi-finale du Portugal contre la Turquie.. Ruben Dias, Renato Sanches, Ruben Neves et Nelson Semedo sont tous forfaits pour blessures. Âgé de 39 ans, l'inusable Pepe a lui été testé positif au Covid-19 lundi, lors du premier jour du rassemblement de sa sélection, et manquera donc cette demi-finale si importante. Élément particulièrement créatif, Joao Cancelo, le latéral de Manchester City, est lui suspendu.Avouant avoir "très peu de doutes" concernant le onze qui sera aligné, Fernando Santos (67 ans, sous contrat jusqu'en 2024) a refusé d'aborder le thème de son futur dans le cas d'une non-qualification pour la prochaine Coupe du monde alors qu'il est très critiqué par la presse de son pays., a-t-il commenté, dans des propos relatés par RMC Sport.