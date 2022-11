Coupe du Monde 2022 : En attendant "Vlaho", la Serbie peut compter sur Milinkovic-Savic

Le sélectionneur serbe Dragan Stojkovic sera probablement devant sa télévision ce dimanche soir (20h45 sur beIN SPORT 2) pour suivre Juventus-Lazio Rome, ultime match de Serie A de l'année 2022 et choc valant le podium entre des Turinois quatrièmes et des Romains deuxièmes.

Avant de s'envoler pour le Qatar, où la Serbie défiera le Brésil, le Cameroun et la Suisse dans le groupe G, il pourra voir où en sont Milinkovic-Savic et un autre de ses joueurs clé, l'ailier de la Juventus Filip Kostic. Pas de Vlahovic en revanche: son entraîneur Massimiliano Allegri a confirmé samedi soir en conférence de presse que l'avant-centre serait de nouveau absent. Vlahovic reste plus que jamais le gros point d'interrogation du moment.

Recrue star de la Juventus en janvier, le buteur de 22 ans connaît une saison en dents de scie. Il se bat toujours autant mais donne parfois le sentiment de plafonner, même s'il a marqué huit buts, toutes compétitions confondues (en quinze matches).

Dans les vingt-six

Le plus alarmant est toutefois cette absence prolongée depuis le 25 octobre, en raison officiellement d'une pubalgie. Espéré depuis une semaine, son retour a sans cesse été reporté. Il a repris partiellement l'entraînement mais n'est pas "encore en condition" de jouer, dixit Allegri, et va donc partir au Mondial sans avoir eu l'occasion de reprendre du rythme. Car Vlahovic sera bien au Qatar : il figure dans la liste de vingt-six joueurs annoncée vendredi par le sélectionneur serbe, tout comme l'autre attaquant Aleksandar Mitrovic (Fulham), récemment blessé. "Notre équipe de médecins est en contact permanent avec eux, leurs médecins et leurs clubs. Les pronostics sont optimistes et je crois qu'ils iront au Qatar", avait assuré mardi Stevan Stojanovic, directeur de la sélection nationale, à la chaîne de télévision RTS.

La Serbie connaît l'importance de Vlahovic, auteur de huit buts en seize sélections depuis son baptême international en octobre 2020. En son absence, la Juve a pu compter sur la croissance de son compatriote Filip Kostic, arrivé cet été de Francfort et lui aussi dans le groupe serbe pour le Qatar. Après des débuts timides, il fait admirer la qualité de ses débordements sur l'aile gauche et de ses centres, contribuant au redressement des Bianconeri en championnat après la piteuse élimination en Ligue des champions. Le gaucher de 30 ans (50 sélections avec la Serbie, 3 buts) compte cinq passes décisives en Serie A (pour un but).

La classe de "SMS"

Mais pour trouver le meilleur Serbe cette saison en Italie (où évolue onze des vingt-six Serbes retenus pour le Qatar), il faut mettre le cap sur la Lazio et son milieu Sergej Milinkovic-Savic, meilleur passeur du championnat (sept) avec quelques gestes de génie. "SMS" a signé notamment deux passes décisives en talonnade pour Ciro Immobile contre la Sampdoria Gênes (1-1) et la Fiorentina (4-0). Ce qui a ravivé immédiatement dans la presse les rumeurs récurrentes de transfert vers la Juve, lesquelles ont agacé prodigieusement son entraîneur Maurizio Sarri.

"La presse sportive est déformée... Il y a eu un grand exploit sportif avec le record de l'heure de Filippo Ganna et j'ai dû aller sur des sites ultra-spécialisés pour trouver l'information. On parle trop des rumeurs (de mercato, NDLR)", avait-il pesté début octobre, quelques jours après le record du cycliste italien. "Milinkovic a des statistiques extraordinaires mais peut en améliorer d'autres, comme sur le nombre de ballons perdus. C'est un très grand milieu, mais avec des marges de progression", avait ajouté l'entraîneur, tentant de faire baisser la pression.

Les rumeurs pourraient toutefois repartir de plus belle si l'international de 27 ans (35 sélections, 6 buts), dont le frère Vanja évolue aussi à Turin, au Torino, fait encore parler sa technique dimanche ou au Qatar.