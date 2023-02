La semaine dernière, Randal Kolo Muani est revenu sur son action de la dernière minute contre l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Il a expliqué que cette action le hantait toujours, mais qu'il avait réussi à passer à autre chose. Depuis son retour à Francfort, il a d'ailleurs inscrit six buts et délivré une passe décisive en cinq rencontres.

Cette fois-ci, c'est le portier d'Aston Villa, Emiliano Martinez, qui a raconté son exploit lors de cet arrêt dans le temps additionnel de la finale du Mondial. Voici ce qu'il a déclaré dans les colonnes de France Football : "Le ballon a pris un effet étrange après avoir rebondi et j'ai senti qu'il pouvait la reprendre de volée. Je suis alors sorti "en diagonale", en laissant volontairement un peu d'espace sur ma gauche, au premier poteau. Comme pour lui dire : "Vas-y, mets-là à cet endroit." Je l'ai poussé à tirer là. Puis, au moment de sa frappe, j'ai détendu mon bras gauche et ma jambe gauche pour refermer l'angle. C'est quelque chose que j'avais travaillé, bien sûr. Le fait de m'être entraîné pendant des années avec de grands attaquants m'a aidé sur cette action", poursuit le portier d’Aston Villa, qui raconte aussi avoir travaillé en amont les tirs au but avec un psychologue, pour mieux comprendre "ce qui pouvait se passer dans la tête du tireur".

Depuis son retour du Mondial, Emiliano Martinez a encaissé six buts en quatre rencontres et n'a réussi qu'un clean sheet.