Didier Deschamps a décidé de mettre au repos Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pour le dernier match de la phase de groupes face à la Tunisie ce mercredi après-midi. Le sélectionneur des Bleus n'a pas voulu prendre de risque avec ses deux cadres, qui sont des éléments importants de l'équipe. La qualification pour les 8es de finale déjà acquise, le coach des Bleus a voulu laisser souffler l'attaquant parisien et le maître à jouer de l'Atlético de Madrid. De plus, Kylian Mbappé ressent une gêne au niveau de la cheville et cela va lui permettre de pouvoir se reposer, même s'il pourrait entrer en jeu durant la rencontre. Une rencontre qui va donc permettre à de nombreux remplaçants de pouvoir être alignés sur le terrain face aux Aigles de Carthage. La France a pour mission de terminer sa phase de groupes dans la poule D par un troisième succès en trois matchs.