Pour le moment, la Coupe du Monde de l'équipe de France se passe comme sur des roulettes. Didier Deschamps et ses hommes sont en quarts de finale pour le troisième Mondial consécutif et seront opposés à l'Angleterre ce samedi soir pour atteindre le dernier carré. Le groupe devrait être complet. Cependant, deux joueurs devront être sur le qui-vive. En effet, Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé seront passibles d'une suspension pour une potentielle demi-finale en cas de carton jaune reçu face aux Three Lions. Une mauvaise nouvelle pour deux joueurs très importants sur l'aspect défensif. Le joueur du Real Madrid avait été averti lors du match contre la Pologne après une intervention à retardement sur Przemyslaw Frankowski. Le Blaugrana a, lui, été sanctionné d'un carton jaune contre le Danemark pour une semelle sur Victor Nelsson. Après les quarts de finale, tous les cartons jaunes reçus préalablement seront annulés et remis à zéro.