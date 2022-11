Damien, vous avez été international polonais à quatorze reprises entre 2011 et 2013. Quels sont les objectifs de cette sélection au Mondial ?

Quand on a Robert Lewandowski dans le vestiaire, l’objectif est clair. C’est plus ou moins le même que chaque équipe, passer la phase de groupes. D’ailleurs, je ne pense pas forcément que ce sera son dernier Mondial. Connaissant son hygiène de vie et la façon dont il prend soin de son corps, je pense qu’il peut jouer encore jusqu’à la prochaine édition en 2026.

Robert Lewandowski est évidemment la star polonaise. Czesław Michniewicz doit néanmoins composer avec un groupe varié.

La Pologne est un mixte de jeunes joueurs et d’anciens, avec une ossature que l’on commence à bien connaître. Avec Wojciech Szczesny qui est là depuis longtemps, pareil pour Grzegorz Krychowiak au milieu et donc Robert Lewandowski devant. Ce sont des habitués de la sélection qui viennent avec un alliage de jeunes intéressants. Je pense notamment à Nicola Zalewski, Mateusz Wieteska, Piotr Zielinski ou encore Matty Cash, qui a été naturalisé récemment. Ce sont des joueurs qui représentent cette jeunesse montante et plutôt dorée. Ceux évoluant en Pologne ne sont pas majoritaires, c’est un groupe assez homogène.

Beaucoup de pépites et une star mondiale, mais qui serait le joueur à suivre ?

C’est forcément Lewandowski, celui qui entraîne tout le monde et est souvent garant des bons résultats de la sélection. Mais j’aime beaucoup Zalewski, qui évolue dans le couloir gauche de la Roma. Szymanski de Feyenoord est également très bon et tout aussi intéressant. Il y a aussi des joueurs qui tardent un peu à confirmer, je pense notamment à Milik qui avait fait de grosses impressions avec les Espoirs et avait malheureusement connu une blessure ensuite. Il n’est plus si jeune par rapport à certains de l’effectif, mais peut faire de belles choses. Finalement, c’est le collectif qui sera vraiment important dans cet effectif. Avec peut-être l’explosion d’un petit nouveau. Pourquoi pas Zalewski, il est très fort avec la Roma donc il doit désormais confirmer. Szymanski en profitera également pour se montrer.

La Pologne débute la compétition par une opposition face au Mexique. Quelle importance donnez-vous à cette rencontre ?

Ce sont deux équipes qui font office de potentiel deuxième ; sans enlever de mérite à l’Arabie Saoudite. Mais ce sont deux formations qui vont se battre pour cela. C’est donc un match très important et il intervient dès la première journée, il ne faudra donc pas le perdre. Il y aura de la tension et beaucoup de pression. En parlant avec mon cœur, je vois la Pologne gagner. Mais c’est compliqué de se prononcer, car les Mexicains sont transformés pendant les grandes compétitions. En essayant d’être le plus objectif possible, j’imagine un match nul mais sans écarter une victoire polonaise (rires). La Pologne ne peut pas forcément jouer sa qualification lors du dernier match de groupe. Car face à l’Argentine, ce ne sera pas évident. Si cette dernière a gagné ses deux premiers matchs, elle voudra tout de même terminer en première place.

Globalement, plusieurs équipes sont annoncées comme favorites. Qui voyez-vous en finale le 18 décembre ?

Je n’ai pas forcément de finale préférée, mais je vois vraiment le Brésil comme un favori. Ils ont un effectif magnifique et s’ils arrivent à trouver leur force de caractère et un certain équilibre entre leur jeu défensif et offensif, ils peuvent prétendre à une finale. C’est l’un des potentiels gagnants.

La Croatie avait créé la surprise en 2018, pensez-vous qu’une sélection pourrait en faire de même cet automne ?

Il n’est pas exclu qu’une autre équipe vienne faire la surprise et cela ne me surprendrait pas. Je pense au Danemark, que j’aime beaucoup et qui est intéressant. On a beaucoup parlé d’eux pendant le dernier Euro. Plus récemment en Ligue des Nations, on a vu que les Danois ne sont pas faciles à jouer.

Il y a des affiches en particulier que vous ne manquerez certainement pas ?

J’ai vraiment hâte de voir le match de la Croatie contre la Belgique. Ce sont deux nations montantes et elles s’affronteront pendant la dernière journée. C’est vraiment le genre de matchs qui me passionnent, ils ont des grands joueurs et cela peut donner lieu à une belle opposition. J’ai aussi des amis sénégalais et je vais être attentif à leur parcours. On s’attache à ce genre de nations, d’autant plus quand on a envie de voir réussir ses amis.

De janvier 2015 à l’été 2016, vous avez joué au Canada (Toronto FC). Les Canucks font leur retour dans un Mondial après trente-six ans d’absence. Eux-aussi peuvent créer la surprise ?

Ce n’est pas un hasard quand une nation finit première de son groupe de qualifications avec les Etats-Unis et le Mexique. C’est une équipe jeune, avec de grands noms comme Alphonso Davies du Bayern, Jonathan David de Lille ou encore Cyle Larin de Bruges. Ils vont apporter quelque chose de frais dans cette Coupe du Monde. On ne les a pas vus depuis longtemps et personne ne les attend donc c’est assez spécial de les voir. Je pense que ça peut être sympa de les voir évoluer.

J’ai encore des amis à Toronto et ils sont heureux de voir leur pays à la Coupe du Monde. Je connais Jonathan Osorio avec qui j’ai joué et qui fait partie de l’équipe. Je vais les suivre mais il ne faut pas se leurrer, leur groupe est très compliqué et ils ne sont pas favoris. Ils peuvent être une petite surprise dans leur groupe mais ce sera assez difficile pour eux. Ils n’ont rien à perdre mais tout à gagner en faisant parler d’eux.