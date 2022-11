Coupe du Monde 2022 - Cristiano Ronaldo ? "Dans une forme extraordinaire", selon le Portugais Ruben Neves

"D'après ce que j'ai vu à l'entraînement, il est dans une forme extraordinaire, ce n'est pas du tout un problème qui nous inquiète", a déclaré le milieu de terrain portugais, interrogé sur le fait que Ronaldo avait été peu utilisé cette saison à Manchester. "On sait qu'on peut très bien travailler en tant que collectif pour que les individualités se démarquent. Si nous travaillons bien, il se démarquera", a-t-il ajouté. Ronaldo, absent du dernier match de préparation contre le Nigeria (4-0) jeudi soir à Lisbonne en raison d'une gastrite, a repris l'entraînement samedi lors de la première séance des Portugais au Qatar. Dimanche matin, il était de nouveau présent au milieu des 26 Portugais, pour le premier entraînement au complet sous les ordres du sélectionneur Fernando Santos.

Ronaldo, 37 ans, a été abonné au banc cette saison à Manchester United et n'a débuté que quatre matches de Premier League (pour dix apparitions au total en championnat). Comme tous ses coéquipiers cette semaine, Ruben Neves s'est employé devant la presse à rassurer sur le fait que la "polémique" soulevée par les propos au vitriol de Cristiano Ronaldo contre son club ne perturbait pas le Mondial des Portugais. "Je ne pense pas qu'il y ait de polémique dans le vestiaire. Il y a davantage de polémique à l'extérieur et dans les médias que dans le vestiaire. Nous sommes concentrés à 100% sur notre Coupe du monde, il y a une ambiance extraordinaire dans l'équipe nationale", a souligné le milieu de Wolverhampton. Le Portugal débutera sa compétition contre le Ghana jeudi. Favoris du Groupe H, les Portugais affronteront ensuite l'Uruguay (28 novembre) et la Corée du Sud (2 décembre).