Coupe du Monde 2022 - Courtois sauveur, la Belgique à l'expérience !

La Belgique, demi-finaliste de la précédente édition, s'est difficilement imposée contre le Canada 1 but à 0 pour son entrée en lice dans le Mondial-2022, mercredi à al-Rayyan, mais prend seule la tête du groupe F. L'unique but du match a été marqué juste avant la mi-temps par Michy Batshuayi, sur une longue ouverture de son défenseur Toby Alderweireld (44e). Le gardien des Diables rouges Thibaut Courtois a détourné un penalty du Canadien Alphonso Davies (11e). La Belgique (3 pts) jouera contre le Maroc (1 pt) et le Canada (0 pt) contre la Croatie (1 pt), dimanche lors de la 2e journée.