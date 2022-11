Coupe du Monde 2022 - Christophe Josse : "La France reste une sélection très séduisante sur le papier"

Christophe Josse, à vos yeux, quels sont les enjeux globaux de ce Mondial au Qatar ?



Déjà, c’est un Mondial très singulier du fait qu’il se déroule en pleine saison et en hiver. Il a un fort taux d’attractivité et de curiosité car c’est un Mondial qui va se disputer dans un petit pays et une même ville, à savoir Doha. Ce qui veut dire qu’il n’y aura pas de déplacement en avion et ça va offrir un vrai caractère particulier à ce Mondial, du type Jeux Olympiques. J’attends de voir ça avec impatience, moi qui ai déjà vécu des JO avec une ambiance géniale. Ça offre une ambiance particulière et chaleureuse. J’attends donc de voir ça car les amateurs de football pourront naviguer à leur guise d’un stade à l’autre. C’est nouveau et je suis très curieux de vivre ça.



En parlant du fait que ce soit dans une seule ville, c’est une bonne chose pour les organismes des joueurs concernant les déplacements ?



Oui, incontestablement. On ne mesure pas assez cet aspect dans les compétitions. On se souvient de l’Euro 2020 et on peut aussi se projeter sur le continent américain et la Coupe du monde 2026. Il y a des stades qui seront séparés de plus de huit heures d’avion. Bien sûr, il y aura des concentrations par zone géographique mais voilà. On peut aussi se souvenir de la Coupe du monde en Russie il y a quatre ans où il y avait déjà des voyages assez importants. Il est incontestable que prendre l’avion, faire ses valises, se déplacer, c’est extrêmement énergivore. Les joueurs sont les premiers confrontés à ça et c’est une fatigue supplémentaire. Cette fois-ci, ils ne l’auront pas, grand merci.



Ils en ont suffisamment subi les conséquences jusqu’à maintenant avec le concentré de compétitions qu’il y a eu depuis le début de saison. Il y a pas mal de pépins physiques chez plusieurs joueurs et là, ils seront ménagés pendant un mois, pour ceux qui restent jusqu’au bout dans cette compétition (rires). Mais il faut vraiment mesurer cet aspect-là car ça va être un confort pour les joueurs et ça sera nouveau. Les organismes vont pouvoir être ménagés.



En ce jour d’ouverture du Mondial, quels sont vos favoris pour la compétition ?



On parle beaucoup du Brésil et de l’Argentine, qui sont les favoris des parieurs. Je trouve qu’on ne parle pas beaucoup de l’Allemagne en ce moment et je n’aime pas quand les Allemands arrivent masqués (rires). En général, ils sont très forts et ils ont un mix de génération assez impressionnant. Les jeunes qui arrivent sont très costauds et sont déjà rompus aux exigences du haut-niveau. Ils sont forts dans tous les domaines car ils ont des joueurs charismatiques sur toutes les lignes, avec un milieu de terrain qui sera, si ce n’est le meilleur au monde, pas loin de l’être, je pense. Et il y a aussi des joueurs d’expérience. J’ai très peur de l’Allemagne dans cette Coupe du monde et là, je parle en tant que Français. Bien sûr que je nous compte parmi les favoris, étant donné qu’on est tenant du titre et au vu de la sélection. Malgré les forfaits, la France reste une sélection très séduisante sur le papier. Mais l’Allemagne me paraît très armée.



Comme à chaque Mondial, il y a des surprises mais quelle équipe peut se démarquer cette année ?



Une équipe totalement surprenante, c’est comme assez rare. J’évoquerais plutôt de la demi-surprise ou de la grosse sensation. Je pense que le Danemark peut être un sérieux trouble-fête et figurer dans le dernier carré. Il y a cette histoire assez particulière qui émane de l’Euro pour le Danemark avec son leader charismatique Christian Eriksen. Ce dernier a ressuscité, lui qui a perdu la vie quelques secondes et qui semblait perdu pour le football. Il renaît et est extrêmement performant aujourd’hui.



Puis c’est une date anniversaire puisqu’il y a trente ans, le Danemark n’était pas invité à l’Euro 1992 et finalement, ils arrivent à la table des grands en raison de la Yougoslavie qui est en guerre. Ils deviennent champions d’Europe avec une bande de joyeux lurons. Je me dis que ce Danemark là a quelque chose de particulier en lui. Il y a de bons joueurs, un sélectionneur attachant et un public formidable. Et c’est une équipe qui va arriver avec une véritable joie de vivre et de très bons footballeurs, notamment des jeunes pousses déjà talentueuses.



Concernant les joueurs présents, on sait qu’il y aura un parterre de stars mais à vos yeux, quel joueur sera à surveiller ?



Il faudrait une confirmation comme l’a été Kylian Mbappé en 2018. On l’attendait il y a quatre ans. On savait qu’il avait le potentiel mais il fallait le confirmer sous le maillot des Bleus et dans une grande compétition. Il l’a fait et de quelle manière. Il peut y avoir une révélation dans ce Mondial mais souhaitons qu’il ne se révèle pas parmi nous, à savoir une jeune étoile australienne dont tout le monde parle et qui se nomme Garang Kuol. Il est âgé de 18 ans et va rejoindre Newcastle et la Premier League après la Coupe du monde. Souhaitons que si ce garçon explose, cela ne soit pas contre la France lors du premier match (rires). Et je vais aussi parler d’un joueur allemand, à savoir Jamal Musiala. Ce dernier peut éclabousser le Mondial de tout son talent.



Au niveau du meilleur buteur, on sait qu’Harry Kane avait empoché cette récompense honorifique en 2018. Qui peut lui succéder cette année ?



J’espère Kylian Mbappé (rires). Puis ce n’est pas une incongruité de dire ça car il a tout ce qu’il faut pour devenir le meilleur buteur de cette Coupe du monde. Il semble marqué par le sceau du grand compétiteur dans les grandes compétitions. Gageons que ce soit lui.



Au sujet de cette équipe de France, à deux jours du premier match face à l’Australie, quel est votre sentiment prédominant sur cette sélection ?



La sélection est logique. Elle s’enrichit de la présence de Lilian Thuram, de Randal Kolo Muani. Malgré les forfaits, on a de la ressource notamment suite au forfait de Presnel Kimpembe avec l’appel d’Axel Disasi. Il y a une réserve de joueurs et de talents en France qui est incomparable. C’est une sélection de grands talents, après des talents de haut-niveau, il faudra le confirmer pour certains. Un Aurélien Tchouaméni va devoir faire en équipe de France ce qu’il fait au Real Madrid. Mais j’ai assez peu de doutes car je pense que ce garçon-là est destiné à devenir un taulier des Bleus.



On dit qu’on a beaucoup de doutes au milieu de terrain mais j’en ai assez peu. Si les étoiles sont bien alignées, cette équipe de France là, et ce, quels que soient les noms couchés par Didier Deschamps sur le papier, sera performante. Restait à choisir le système et Didier Deschamps est revenu à un système qui met les joueurs beaucoup plus à l’aise, notamment avec une défense à 4. Ça sera plus pragmatique et il sait comment opérer. Dans l’animation, beaucoup de joueurs se retrouveront avec quatre joueurs derrière eux et tous les déplacements seront beaucoup plus logiques. J’attends beaucoup de l’équipe de France car on ne peut pas faire autrement. Ce sont nos Bleus, on les aime et ils sont forts et champions du monde en titre. Ils semblent donner les moyens de pouvoir conserver leur titre.



Justement, par rapport au fait de ce fameux doublé, cela n’a plus été réussi depuis 1962 et le Brésil de Pelé mais est-ce que la France n’est pas la sélection la mieux placée pour enfin briser cette « malédiction » ?



Il y a eu le Brésil de Pelé en 1962, il y aura la France de Mbappé en 2022 (rires). Je crois que c’est vraiment la sélection qui présente le plus de garanties dans cet objectif-là. On a des joueurs champions du monde en 2018 et ils savent faire. Ces joueurs vont pouvoir encadrer de jeunes talents qui arrivent. Mais quand on dit jeunes talents, ce n’est pas galvaudé. On a des sacrés talents. Le 26e nom de la liste par exemple est Marcus Thuram, deuxième meilleur buteur de Bundesliga. C’est un gamin ayant à peine quatre sélections mais lui et d’autres jeunes sont des machines. Partout où ils vont, ils réussissent. Ce sont de grands compétiteurs. Il ne faut pas perdre ses qualités et taire son talent. Maintenant, à nous de bien faire.



Concernant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, quel est votre avis sur les deux joueurs pour leur dernier Mondial ?



On peut attendre beaucoup d’eux. Le Portugal a une belle génération qui peut faire des éclats. Du côté de Messi, il revient en forme. L’approche est différente entre lui et Ronaldo. On peut légitimement se poser la question de savoir si Cristiano Ronaldo ne va pas constituer un boulet pour sa sélection ? C’est très triste de se demander ça car j’adore le joueur et ça peut paraître provoquant de s’interroger là-dessus tout en ne l’étant pas.

Messi redevient extrêmement performant, il est tout heureux et a tout mis en place, son jeu s’en ressent. Mais l’approche est différente pour CR7 qui est malheureux en ce moment. Un Ronaldo malheureux est donc moins efficace et est-ce que la Coupe du monde va lui offrir cette bouffée d’oxygène ? Peut-être. Mais ce n’est pas sûr. Ronaldo arrive moins joyeux et léger que Messi, qui aura une belle équipe étant donné que l’Argentine compte parmi les favoris.



L’Italie absente du Mondial pour la deuxième fois de suite, on en pense quoi ?



L’absence de l’Italie en Coupe du monde résonne comme une anomalie. Ce n’est pas le fruit du hasard car ça fait deux fois de suite. Il y a eu ce titre de champion d’Europe que beaucoup relativisent cependant. Ils n’ont pas fait la même compétition que les autres. Ils sont restés à Rome et n’avaient pas voyagé. On en revient à ces voyages. Ils n’avaient pas les mêmes contraintes que les autres. Ils ont fait l’Euro à domicile avec aussi beaucoup de réussite, car il en faut, mais aussi de la chance et même du miracle à l’occasion de certains matchs.



Mais beaucoup en Italie ont dit que ce titre est un arbre qui cache une forêt en mauvais état. Le chantier est important en Italie. Il y a de bons jeunes mais sont-ils très bons pour le haut-niveau ? Je ne suis pas sûr. L’Italie doit se reconstruire. C’était le cas pour l’Italie des clubs et on voit que les équipes recommencent à pointer leur nez, avec trois écuries en 8es de finale de la Ligue des Champions. Ça faisait longtemps que ça n’était pas arrivé. Cela participe à la reconstruction du football italien mais le chantier est assez long.



Pour parler du match d’ouverture aujourd’hui entre le Qatar et l’Equateur, qui peut gagner ce match et va bien se lancer dans la compétition ?



C’est très indécis. À priori, on se dirait l’Equateur au vu de son vécu en Coupe du monde, bien qu’il ne soit pas énorme. On pourrait se dire que les Equatoriens sont favoris mais il n’y a rien de scellé parce que le Qatar, notamment avec son sélectionneur espagnol à sa tête (Félix Sánchez Bas), est une équipe difficilement manoeuvrable. Elle est très embêtante à jouer et elle reste sur quatre victoires. La défense prend assez peu de buts. Ils avaient été invités à jouer contre les sélections sud-américaines et ils se sont bien comportés. Je ne mettrais pas de billet sur ce match (rires) car je serais incapable de dire le vainqueur. Mais les deux sélectionneurs ont compris l’importance de ce match-là étant donné leurs déclarations où ils ont expliqué que ça serait une finale pour ce premier match. Cela va conditionner la suite de la compétition pour ces deux sélections.



S’il y avait un joueur à suivre, qui serait cet élément durant ce match ?



On parle beaucoup de l’attaquant qatarien Ali Almoez qui sera à suivre, mais aussi Ahmed Alaaeldin. Honnêtement, c’est difficile de ressortir un joueur même si l’un d’entre eux va peut-être se signaler plus que les autres ce soir. Ce n’est pas manquer de respect au Qatar mais leurs joueurs ne sont pas reconnus pour le moment au niveau international. J’aime bien Ali Almoez en tout cas.



Quelles équipes du groupe A iront en 8es de finale à vos yeux ?

Normalement, les Pays-Bas doivent passer sans encombre dans ce groupe-là. Le Sénégal, avec l’absence de Sadio Mané, ce n’est pas réjouissant. Dans ce groupe homogène, où on exclut tout de même les Pays-Bas, ça sera ouvert et les équipes vont obtenir des points dans les confrontations croisées. Si le Qatar fait match nul face au Sénégal et gagne le match d’ouverture, alors il aura de grandes chances de passer. Même chose si ce scénario se produit pour l’Equateur. Dans les duels croisés, ça se jouera face au Sénégal et les Lions de la Teranga peuvent laisser des plumes face aux Pays-Bas mais aussi face au Qatar et contre l’Equateur. Mais logiquement, le Sénégal doit sortir du groupe avec les Pays-Bas.