Coupe du Monde 2022 - Cameroun, une sélection qui se voit aller (trop ?) loin

Nous y sommes presque. Après plus de quatre ans d’attente, le Mondial va enfin ouvrir ses portes avec cette édition 2022 au Qatar. Cet hiver, pas moins de trente-deux nations participeront au tournoi pour conquérir la planète, comme l’a fait l’équipe de France en 2018. Parmi ces nations, le Cameroun, l’une des cinq équipes africaines à faire le déplacement au Qatar. Absents lors de la précédente édition en Russie, les Lions Indomptables participeront pour la huitième fois à la prestigieuse compétition mondiale. Actuellement en quarante-troisième place du classement FIFA, le Cameroun s’en veut encore de n’avoir pu obtenir que la troisième marche du podium lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Toni Conceiçao était alors en poste, avant que Rigobert Song ne le remplace en mars, à la suite de l’échec de la CAN.



La qualification : un but héroïque pour un peuple surmotivé

En Afrique, la phase de qualification à la Coupe du Monde est sans doute l’une des plus relevées car seulement 5 pays peuvent prétendre à un ticket, sur 54 nations engagées au total. Le Cameroun a dû batailler lors de la phase de groupes. La première place, seule qualificative sur le continent, s’est jouée lors d’un dernier match contre la Côte d’Ivoire, remporté par le Cameroun. Les Lions Indomptables ont ensuite joué face à l’Algérie dans un barrage aller-retour décisif. Et ce sont bien les joueurs de Rigobert Song qui se sont laissés surprendre lors du match aller.

C’est donc dans le stade de Blida que le Cameroun devait aller chercher une victoire. Eric-Maxim Choupo-Moting avait marqué le premier but, envoyant les deux équipes en prolongations. Tout s'est joué à l’issue de dernières minutes de folie : l'Algérie a marqué à la 118e et pensait déjà jouer au Qatar. C'était sans compter sur un Karl Toko-Ekambi impressionnant, qui deviendra le héros de tout un peuple en trouvant les filets à la 125e. Une qualification phénoménale qui vaudra même à la légende nationale Samuel Eto’o de dire que le Cameroun « vient au Qatar pour gagner. »

L’équipe : de grands noms offensifs

Qu’on les appelle Les Guerriers Taeguk ou bien Les Lions Indomptables, les internationaux emmenés par Rigobert Song savent quelle sera leur mission : mettre en danger n’importe quel adversaire se mettant en travers de leur chemin. À 46 ans, le sélectionneur local est également le joueur le plus capé sous le maillot de l’équipe camerounaise. Avec 137 convocations au compteur, Rigobert Song saura mener des troupes souhaitant marcher dans les pas d’Eto’o, meilleur buteur de l’histoire du pays avec 56 réalisations.



Pour cela, Rigobert Song pourra compter sur de solides éléments tels que son duo d’attaquants. La pointe de son 4-3-1-2 est occupée par Vincent Aboubakar et Karl Toko-Ekambi. Si le second, évoluant dans les rangs de l’Olympique Lyonnais, est connu dans l’Hexagone, le premier l’est peut-être un peu moins. Il est pourtant un élément phare de la sélection camerounaise. À 30 ans, il évolue dans les rangs du club saoudien d’Al-Nassr.



Statistique intéressante, Vincent Aboubakar n’a jamais marqué dans un Mondial malgré deux participations. Autre joueur à suivre, Christopher Wooh. Le jeune arrière-gauche du Stade Rennais pourrait bien aller au Qatar avec l’objectif de convaincre là où Eric-Maxim Choupo-Moting (Bayern de Munich) a déjà les ferveurs d’un peuple.



Le groupe : une deuxième place qui s’annonce disputée

Pour son huitième Mondial de l’histoire, le Cameroun a vu son nom être placé dans le Groupe G. On y retrouve la Serbie, la Suisse mais aussi et surtout la Seleção brésilienne. Statistique amusante, le Brésil compte une participation de plus à la Coupe du Monde que… ses trois adversaires réunis. Pas de quoi impressionner les Lions Indomptables, qui devront – si on tente de faire preuve de réalisme plus que d’objectivité – principalement compter sur des victoires contre la Suisse et la Serbie pour continuer dans cette compétition.



Endosser le rôle de favori ne devrait pas être un problème pour le Brésil. Mais le Cameroun devra également se méfier des Helvètes, qui ont signé un Euro 2020 de talent, en éliminant notamment les Bleus en huitièmes de finale avant de chuter contre la Roja espagnole lors de la séance de tirs au but. L’adversaire le plus atteignable semble donc être serbe puisque le manque d’expérience de cette nation pourrait lui jouer des tours. Quoi qu’il en soit, les Lions Indomptables débuteront leur Mondial face à la Suisse (24 novembre), avant d’affronter la Serbie (28 novembre) et de conclure par une opposition difficile contre le Brésil (2 décembre).