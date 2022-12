Aurélien Tchouaméni et Dayot Upamecano se sont déplacés au stade Jassim bin-Hamad, le terrain d'entraînement des Bleus, où ils sont restés en salle, a-t-on appris auprès de l'encadrement, sans plus de précision. Selon le quotidien L'Equipe, le milieu a reçu un coup à un mollet contre l'Angleterre samedi en quart de finale et le défenseur est touché par un mal de gorge. Les vingt-deux autres joueurs ont débuté la séance par un échauffement sous la direction du préparateur physique Cyril Moine, durant le premier quart d'heure ouvert à la presse.

Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët, comme souvent, était présent sur le bord de la pelouse pour assister à l'entraînement. Il a parlé plusieurs minutes avec le sélectionneur Didier Deschamps, sous l'œil des nombreux photographes et caméras présents. L'équipe de France affronte le Maroc mercredi (20h00) à al-Khor pour une place en finale, quatre ans et demi après son sacre à Moscou contre la Croatie. Les Croates rencontrent l'Argentine mardi (20h00) à Lusail dans l'autre demi-finale.