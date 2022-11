Coupe du Monde 2022 - Angleterre, le meilleur moment pour une deuxième étoile

Nous y sommes presque. Après plus de quatre ans d’attente, le Mondial va enfin ouvrir ses portes avec cette édition 2022 au Qatar. Cet hiver, pas moins de trente-deux nations participeront au tournoi pour conquérir la planète, comme l’a fait l’équipe de France en 2018. Parmi ces nations, l’Angleterre, pour qui le moment semble être venu de mettre une deuxième étoile sur son maillot blanc. En effet, l’unique sacre des Three Lions dans une Coupe du Monde remonte à 1966. À cette époque, la Reine Elizabeth II était encore en vie et elle avait d’ailleurs assisté au sacre de sa nation à domicile. Lors de la finale, l’Angleterre était opposée à l’Allemagne de l'Ouest et s’était imposée après un match passionnant (4-2, après prolongations).



Mais ces bons souvenirs vécus dans le stade de Wembley sont lointains, trop lointains. Et le peuple anglais compte bien s’en créer des nouveaux après les déceptions des années passées. Dans ce même Wembley, la sélection anglaise a échoué en finale de l’Euro 2021, aux tirs aux buts contre l’Italie. Trois années plus tôt, c’est une demi-finale de Coupe du Monde perdue face au finaliste croate qui a miné le mental des Britanniques. Pour 2022, ces derniers ne laisseront aucune chance au sélectionneur Gareth Southgate. Un parcours décevant pourrait coûter la place de celui qui est à la tête des Three Lions depuis septembre 2016.

Les qualifications : une simple formalité

Si l’Angleterre n’a pas réussi à inscrire le moindre but en juin dernier, lors des matchs de Ligue des Nations face à la Hongrie, elle peut se vanter d’avoir réussi un sans-faute lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Les joueurs anglais sont restés invincibles dans leur Groupe I, et cela malgré la présence de la Hongrie. En octobre 2021, les deux sélections s’étaient quittées sur un match nul (1-1), juste avant que l’Angleterre n’écrase l’Albanie (5-0) et scelle définitivement sa qualification au Qatar. L’expérience des Three Lions a pris le dessus sur ses adversaires. L'Albanie, la Hongrie, Andorre, Saint-Marin et la Pologne n’ont rien pu y faire. Cette dernière nation est arrivée en deuxième place du Groupe I, avec six points de retard. Avec pas moins de trente-neuf buts marqués, c’est bien une démonstration offensive qu’a réalisée l’équipe de Gareth Southgate dans ces éliminatoires.



L’équipe : un important vivier de talents mené par Kane

Que ce soit dans la création au milieu de terrain, ou dans le secteur purement offensif, l’Angleterre n’a pas grand-chose à envier aux autres grandes nations du football. Gareth Southgate dispose de nombreux joueurs très importants sur le plan technique. Avant même d’aller plus loin, il convient de citer l’apport essentiel du capitaine Harry Kane (Tottenham). Immanquable lors de l’édition précédente avec six buts en Russie, l’attaquant de 29 ans pourrait bien battre le record de buts en sélection anglaise. Wayne Rooney en est l’actuel détenteur, avec cinquante-trois réalisations sous le maillot des Three Lions.



Alors qu’Harry Kane est toujours à la recherche de son premier titre, il espère obtenir à nouveau la distinction de meilleur buteur du Mondial. Mais le secteur offensif anglais est bien doté. Et il ne sera pas seul à viser les cages. Raheem Sterling (Chelsea), Phil Foden (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United) seront également présents pour faire trembler les défenses rivales. Sans oublier le jeune prometteur Jude Bellingham (Borussia Dortmund), qui aura l’opportunité de se montrer au monde entier alors qu’il ne cesse d’épater en Bundesliga. La question du talent se pose davantage dans le secteur défensif, et notamment dans les cages puisque Jordan Pickford (Everton) peut être un atout comme un désavantage.

Le groupe : fraternel mais pas forcément amical

C’est une belle réunion de famille que nous propose le Groupe B de cette Coupe du Monde au Qatar. En effet, l’Angleterre sera notamment opposée à son cousin d’outre-Atlantique, les Etats-Unis. Alors que ces derniers co-organiseront l’édition 2026 – avec le Canada et le Mexique –, ils auront à cœur de montrer aux Anglais que l’héritage qu’ils leur a été laissé ne se limite pas qu’au domaine linguistique. L’autre adversaire bien connu de l’Angleterre n’est autre qu’un voisin du Royaume-Uni, le pays de Galles.

Ce dernier ne manquera pas non plus de motivation. Les Gallois avaient d’ailleurs compliqué la tâche aux Three Lions lors de la phase de groupes de l’Euro 2016 en France – l’Angleterre s’était bien imposée par 2-1, mais dans le temps additionnel. Enfin, le dernier adversaire est l’Iran mais ne devrait pas forcément représenter un problème. C’est d’ailleurs contre la Team Melli que la bande à Southgate fera ses débuts (21 septembre), avant d’affronter les Etats-Unis (25 novembre) et de terminer par le pays de Galles (1er décembre).