Coupe du Monde 2022 : Adil Rami donne son pronostic pour la finale France-Argentine

C'est au Lusail Stadium qu'aura lieu dimanche, à partir de 16h00, la grande finale de la Coupe du Monde. L’équipe de France sera opposée à l’Argentine et les deux équipes visent une troisième étoile sur leur maillot. Sacré il y a quatre ans en Russie avec les Bleus, le défenseur Adil Rami était l’invité de l’émission « Quotidien » sur TMC jeudi soir. L’ancien international français (36 sélections) a expliqué s’attendre à un match « vraiment stressant ». Il aimerait pouvoir dire que les Bleus vont gagner mais le défenseur préfère « rester humble et prudent. »

« En vérité, évidemment que je pense que l’on va gagner, a-t-il fini par lâcher. Il y a trop de choses qui ont fait que, avec les blessures et les problèmes qu’il y a eu, notamment avec la famille Hernandez, il y a trop de choses qui vont dans notre sens. Ces joueurs cartonnent, explosent et ce n’est pas pour rien. » L’actuel joueur de Troyes n’a d’ailleurs pas du tout apprécié l’image donnée par l’Albiceleste pendant ce Mondial.

« Je n’aime pas cette équipe argentine. J’aime beaucoup Lionel Messi. J’aime tout de ce joueur. C’est une légende et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps pour moi. Mais l’image que l’équipe argentine a montré pendant cette Coupe du Monde avec beaucoup d’agressivité, de méchanceté, et de non fair-play… Sur les terrains je trouve qu’elle n’a pas montré une belle image », peut-on lire dans des propos retranscrits par RMC Sport.