Coupe du Monde : 2006, 2021, 2022... les tirs au but, talon d'Achille de l'équipe de France

Dimanche contre l'Argentine, l'équipe de France pouvait se sortir des griffes d'une série qui la suit depuis 24 ans maintenant, celle des défaites en séance de tirs au but. Cependant, les Argentins ont eu raison des Bleus et d'Hugo Lloris en s'imposant 4-2 et remportant ainsi leur troisième titre mondial.

La dernière fois que l'équipe de France a remporté un match lors d'une séance de tirs au but, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jules Koundé ou encore Randal Kolo Muani n'étaient pas nés. C'était lors des quarts de finale de la Coupe du Monde 1998 contre l'Italie. Depuis, la finale de la Coupe du Monde 2006, le huitième de finale de l'Euro 2020, joué en 2021, et la finale de la Coupe du Monde 2022 ont tous les trois été remportés par les adversaires de l'équipe de France lors d'une séance de penaltys. Mais quel est le problème ?

Les gardiens pas en réussite

"On a des moyens de s'améliorer. Aujourd’hui, avec les analystes, on a tous les éléments. Mais il y a une part d’aléatoire alors que les tireurs sont capables de tirer n’importe où. On peut mettre des choses en place et il peut se passer tout autre chose. Il y a une part d'instinct et de feeling aussi. Certains gardiens excellent davantage que d’autres, ils ont leurs petits secrets. Mais on a assez de temps pour en finir avant ça."

Voilà ce qu'avait déclaré le gardien de l'équipe de France Hugo Lloris avant d'affronter la Pologne en huitièmes de finale il y a deux semaines. Peut-être se trompait-t-il ? En tout cas, sur les trois dernières séances de tirs au but jouées par les Bleus, lui et Fabien Barthez n'en ont pas arrête un seul. En 2006, les cinq italiens avaient inscrit leur penalty avant de voir David Trezeguet en manque de réussite sur le sien après avoir tiré sur la barre transversale. En 2021, même sentence contre la Suisse lorsque Kylian Mbappé avait été le seul bleu a manqué son tir au but lors du cinquième essai français. Cette fois, Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni ont manqué leur chance pendant qu'Hugo Lloris n'arrivait pas encore à arrêter un penalty argentin. Un travail pourrait être effectué sur cet aspect du jeu si l'équipe de France veut éviter les déconvenues lors des échéances prochaines.