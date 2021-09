Côte d’Ivoire : Seko Fofana grand absent, les 30 pour le Malawi

Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle, a communiqué jeudi la liste des joueurs retenus pour la double confrontation face au Malawi, le mois prochain en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Parmi les 30 noms qui la composent ne figure pas celui de Seko Fofana, impressionnant ces dernières semaines avec le RC Lens.

« Fofana donne la priorité à son club »

Le technicien français s'est expliqué sur cette absence de celui qui n'est plus apparu en équipe nationale depuis novembre 2019. « J'ai contacté Seko Fofana. Le joueur ne veut pas venir en sélection ivoirienne car il donne la priorité à son club. C'est son choix », a commenté Patrice Beaumelle. Aucune autre absence de marque n'est à signaler, on relève au contraire les retours des « Anglais », parmi lesquels Wilfried Zaha (Crystal Palace) et Nicolas Pépé (Arsenal).

Les 30 Éléphants :

La liste des 30 Éléphants 🇨🇮 pour les journées 3 et 4 des éliminatoires #qatar2022worldcup A vous l’antenne ✍🏼 pic.twitter.com/nV2zf74UFN — Le Kpakpato Sportif (@LKsportif) September 30, 2021

En tête du groupe D avec 4 points, la Côte d'Ivoire se déplacera à Johannesburg (Afrique du Sud) le 7 octobre pour affronter le Malawi, avant de le "recevoir" à Cotonou (Bénin), le 10.