Côte d’Ivoire : Haller, déjà indispensable

Sébastien Haller vit décidément un début de saison faste. En club déjà, lui qui est devenu le 15 septembre dernier, lors de la victoire 5-1 de l’Ajax sur la pelouse du Sporting Portugal, le premier joueur de l’histoire à inscrire un quadruplé pour son premier match en Ligue des champions depuis la refonte de la compétition en 1992. Une belle revanche pour celui qui avait été victime en février dernier d’une grosse bourde de son club.

Acheté quelques semaines plus tôt à West Ham pour 22,5 millions d'euros, un record pour le championnat néerlandais, il avait été oublié de la liste pour la Ligue Europa, et n’avait donc pas pu prendre part à la compétition, où ses partenaires étaient arrivés jusqu’en quart de finale. Mais il se rattrape donc cette saison, et a de nouveau marqué face au Besiktas lors de la deuxième journée de la phase de poules de la C1. Également auteur de 5 buts (en 8 matchs) en Eredivisie, l’attaquant de 27 ans formé à Auxerre fait aussi trembler les filets en sélection ivoirienne.

Il ne "regrette" pas les Bleus

S’il était resté muet le mois dernier au Mozambique en ouverture des qualifications de la Coupe du monde 2022 (0-0), il avait ensuite signé un précieux doublé face au Cameroun (2-1), une semaine avant son quadruplé de Lisbonne. Ses deuxième et troisième buts pour sa sixième cape avec la Côte d’Ivoire, une sélection avec qui il avait ouvert son compteur dès sa première apparition, en novembre 2020 contre Madagascar en qualifications de la CAN (2-1). Rapidement devenu indispensable aux Eléphants, il est incertain pour le premier match de cette fenêtre internationale, vendredi en Afrique du Sud face au Malawi, sa femme attendant un heureux évènement.

Très heureux d’avoir rejoint la sélection ivoirienne, il s’en était expliqué après sa première sélection. Notamment sur le fait de renoncer aux Bleus, après avoir évolué en équipe de France des U17 aux Espoirs. "Je ne suis pas allé chez les A et je ne regrette pas du tout ce choix. Si je n'y suis pas allé, c'est qu'il y a des raisons, c'est la vie, c'est la carrière. Je suis content de ne pas y être allé car, sinon, je n'aurais pas pu rejoindre la Côte d'Ivoire", déclarait-il ainsi à France Football, confiant vouloir "être important pour cette équipe de la Côte d'Ivoire et ne pas être juste un figurant et venir pour deux ou trois sélections." Plus qu’un figurant, Sébastien Haller est désormais bien un taulier chez les Eléphants.