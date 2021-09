Côte d'Ivoire – Cameroun : il n'en restera qu'un

Qui de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun va avoir le droit de poursuivre son rêve de participer à la Coupe du Monde 2022 ? Si les nations africaines ont encore beaucoup de route à parcourir sur la route du Qatar, les Elephants et les Lions Indomptables jouent gros dès ce lundi. A Abidjan, ils s'affrontent dans le cadre de la deuxième journée du deuxième tour. Et l'enjeu est déjà énorme. Le vainqueur prendra une sérieuse option sur la qualification pour le tour final. Il n'y aura qu'une seule équipe de la poule D qui aura le droit de rejoindre les neuf autres vainqueurs de groupes au début de l'année 2021. Et chaque point perdu d'ici là pourrait avoir son importance. Après une journée, les Ivoiriens sont déjà en retard. Ils ont été contraints au nul en Mozambique (1-1) quand les Camerounais ont surclassé le Malawi (2-0). Ces deux autres adversaires ne devront pas être sous-estimés pour ne pas partir à la faute et voir une place en barrages s'éloigner définitivement.

A tous les niveaux, le suspense est total

Dans ce duel, l'efficacité des attaquants fera la différence avec notamment un duel Sébastien Haller – Vincent Aboubakar à ne pas rater. Franck Kessié pourrait aussi avoir un rôle important dans cette rencontre, comme toujours pour la sélection entraînée par Patrick Beaumelle. Mais quid de son état physique ? A tous les niveaux, l'incertitude est importante dans ce duel, mais également dans l'issue de ce groupe de qualification à la Coupe du Monde 2022. L'historique récent entre ces deux pays ne donne pas plus d'indications. Le dernier duel entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun avait eu lieu à la CAN 2015 avec un succès ivoirien sur la plus petite des marges grâce à une réalisation de Max-Alain Gradel (1-0). Si l'issue du choc africain de ce mardi pourra être encore renversée lors du match retour, le perdant du jour sera mis sous pression jusqu'au bout et devra espérer réaliser un exploit pour participer au Mondial une deuxième fois d'affilée ?