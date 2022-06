Costa Rica - Nouvelle-Zélande, qui sera le dernier qualifié pour le Qatar ?

Ce sésame pour le relevé groupe E, aux côtés de l'Espagne, de l'Allemagne et du Japon, sera mis en jeu à 21h00 locales (20h00 françaises) dans l'air climatisé du stade Ahmad ben Ali à Al-Rayyan (ouest de Doha), qui accueillera sept rencontres de la première Coupe du monde dans un pays arabe du 21 novembre au 18 décembre. L'équipe centraméricaine dirigée par le Colombien Luis Fernando Suárez, 4e des qualifications de la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, a déjà participé à cinq Coupes du monde et vise son troisième Mondial consécutif. Pour les Néo-Zélandais, candidats uniques de l'Océanie, ce serait une troisième participation après 1982 et 2010.

Outre l'expérience, leurs positions respectives au classement Fifa (31e contre 101e) plaide en faveur du Costa Rica, où les autorités ont autorisé les fonctionnaires à "prendre une heure de plus lors de leur pause de déjeuner" pour regarder le match. "Peut-être que les gens pensent qu'ils (les Néo-Zélandais, NDLR) seront un adversaire facile mais ce n'est pas le cas, c'est une équipe forte et qui contre-attaque", estimait toutefois l'arrière gauche costaricien Bryan Oviedo lors de la première séance d'entraînement au Qatar mercredi. "Ce sera un match où l'équipe qui gère le mieux les erreurs de ses adversaires l'emportera", ajoutait le lendemain Rónald Gómez, entraîneur adjoint d'une sélection qui a engagé les services d'un psychologue pour mieux faire face à l'enjeu.

"Los Ticos", parmi lesquels évolue le gardien du PSG Keylor Navas, restent sur une défaite 2-0 au Panama le 3 juin et une victoire 2-0 contre la Martinique le 5 juin en Ligue des nations de la Concacaf. Quant aux "Kiwis", ils ont perdu 1-0 contre le Pérou le 5 juin, avant de faire match nul 0-0 contre Oman jeudi, sans leur capitaine Winston Reid, préservé à cause d'une douleur à l'aine. "Ce n'était pas notre meilleure performance de tous les temps, a admis ensuite le sélectionneur Danny Hay. Cela dit, je pense que tout le monde avait un oeil, sinon les deux yeux, tournés vers le Costa Rica." Pour l'histoire, leur unique rencontre remonte à 2007. Les Costariciens s'étaient imposés 4-0 en match amical.