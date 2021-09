La ville de Los Angeles a présenté une candidature solide pour l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et a publié cette semaine une vidéo retraçant les grands moments de l'histoire de la ville. Dans la vidéo, racontée par le célèbre présentateur Vin Scully, on peut voir l'acteur Will Ferrell et l'ancien joueur de La Galaxy Cobi Jones.

LA rêve d'une nouvelle organisation du Mondial

"Quand je pense au football et à L.A., je pense à la Coupe du monde de 1994. Je pense à la Coupe du monde féminine de 1999. 100 000 fans hurlants au Rose Bowl. Je pense à tous les grands joueurs qui sont passés par Los Angeles - Zlatan, Beckham, Landon Donovan, Carlos Vela", a déclaré Ferrell, qui est copropriétaire de la franchise de Major League Soccer Los Angeles FC. "Je veux que mes enfants vivent ce que j'ai pu vivre ici avec le football olympique et la Coupe du monde", a déclaré Jones, qui a joué pour les États-Unis lors de trois Coupes du monde masculines et qui a été intronisé au Soccer Hall of Fame.