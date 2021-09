Au lendemain du match nul décevant des Bleus en Ukraine (1-1), les cadors européens ont connu des réussites diverses aux quatre coins du continent. Dans le groupe B, l'Espagne a bien réagi après un revers en Suède. La Roja a récité ses gammes contre la Géorgie avec un large succès 4 à 0. L'ancien Parisien Pablo Sarabia a clos ce festival en fin de match, après des buts signés Gaya, Soler et Ferran Torres pour la Roja. Une victoire qui permet à l'Espagne de reprendre les commandes de sa poule.

L'Italie accrochée, la Belgique déchaînée



Petite surprise en revanche dans le groupe C avec un deuxième match nul consécutif pour l'Italie. Opposés à la Suisse, les champions d'Europe en titre, privés de Marco Verratti, ont dû se contenter d'un score nul et vierge malgré leurs bonnes intentions. Ils s'offrent toutefois un record d'invincibilité avec un 36e match d'affilée sans défaite. Les Azzurri n'ont plus perdu depuis septembre 2018 et un revers face au Portugal (0-1), et ils devancent désormais l'Espagne (2006-2009) et le Brésil (1993-1996).



Dans le groupe E, la Belgique continue de caracoler en tête grâce à une nouvelle victoire tranquille - cette fois-ci face à son dauphin, la République Tchèque (3-0). Lukaku et Hazard ont tous les deux trouvé le chemin des filets pour la formation de Roberto Martinez.

L'Allemagne enchaîne

Autres cartons notables pour l'Angleterre et la Pologne dans la poule F, respectivement face à Andorre (4-0) et Saint-Marin (7-1). Kane a scoré pour les Three Lions, tout comme Lewandowski dans l'autre match, avec un doublé à la clé. Enfin, l'Allemagne a enchaîné en signant une deuxième victoire dans ce rassemblement, cette fois-ci face à l'Arménie (6-0). Un large succès impulsé par l'intenable Gnabry, auteur des deux premiers buts de la Mannaschaft.