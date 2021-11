Le Gabon a pris le meilleur sur la Libye (1-0), vendredi à Franceville pour le compte de la cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Dominateurs, les hôtes ont longtemps peiné à se montrer dangereux, et quand c'était le cas, la précision n'était pas au rendez-vous. Aubameyang frappait à côté (9e), Bouanga contrôlait mal un ballon de but potentiel (27e). Côté libyen, Elhouni s'illustrait par ses dribbles mais Ellafi ne pouvait reprendre son centre (34e), et El Warfalli écartait un centre de Sambissa (44e).

Aubameyang ne tremble pas

Au retour des vestiaires, Patrice Neveu lançait Mario Lemina. Si le milieu de terrain de l'OGC Nice avait parfois du mal à se situer, il avait le mérite d'obtenir un penalty, quand Daraa le bousculait sur un corner (53e). Malgré les protestations véhémentes des Libyens, Aubameyang s'élançait et prenait Ellafi à contre-pied (54e, 1-0). Pas franchement sereins, les Gabonais se faisaient peur quand Fouzi trompait Amonome à la conclusion d'un nouveau raid d'Elhouni (73e). Le but était refusé pour une faute peu évidente, et le score ne devait plus évoluer. Avec 6 points, la Libye est éliminée, tandis que le Gabon (7 points) peut encore espérer un miracle. La seconde rencontre de ce groupe F oppose dans la soirée l'Angola à l'Égypte. Un nul sur le terrain des Palancas Negras suffirait aux Pharaons pour s'assurer une place de barragiste avant la dernière journée.



Les onzes de départ :

Gabon : Amonome - Palun, Ecuele Manga, Obissa, Obiang - Sambissa, Moucketou, Kanga - Allevinah, Aubameyang, Bouanga.

Libye : Ellafi - Sherif, Al Warfalli, Daraa, Makkari, Sabbou - M.Ellafi, Al Tohami, Alkhoja, Elhouni - Zaabia.