Karim Benzema et Kylian Mbappé devraient, sauf mauvaise surprise, faire partie du groupe des sélectionnés français pour la Coupe du Monde au Qatar. Logiquement, ils devraient alors concourir pour le titre du meilleur buteur de la compétition. Les deux ont les qualités pour viser cette récompense individuelle. Mais qui de l’attaquant du Real ou celui du PSG est le mieux armé pour succéder à l’Anglais Harry Kane au palmarès ?

Benzema « plus en forme » que Mbappé

Mikaël Silvestre, ex-défenseur de l’équipe de France, a désigné son favori. Pour lui, c’est KB9 qui est le plus à même à terminer meilleur buteur du tournoi planétaire. "On pourrait aller chercher Benzema (pour remporter le prix du meilleur buteur), a-t-il confié dans un entretien à Betting Expert. Je regarde les attaquants des sélections telles que l’Argentine, le Brésil, la France. En ce moment, celui qui est au top de sa forme c’est Benzema. C'est lui que je choisirais."



Concernant les chances des Bleus de remporter leur deuxième titre mondial, elles sont importantes d’après l’ex-Mancunien. Mais, ce dernier estime que la bande à Deschamps aura fort à faire, car d’autres nations ont les armes pour monter sur le toit du monde. "Je pense que le Brésil et l'Argentine devraient être plus performants que lors de la précédente Coupe du Monde. D'une part, parce qu'ils ont moins voyagé, et d'autre part, parce qu'il y a moins de matchs à l'étranger au milieu de la saison. Leurs meilleurs joueurs seront en meilleure forme. L'ensemble de l'équipe sera en meilleure forme. Cela fait longtemps qu'ils n'ont pas soulevé un trophée. Je vais donc opter pour ces deux-là, avec la France et l'Espagne. Et peut-être aussi la Belgique", a-t-il lâché.