CM 2022 (Qualifs) : L'Allemagne se balade, le Portugal se rate

Alors que l'équipe de France prépare son match contre le Kazakhstan, plusieurs poids lourds européens étaient en scène ce jeudi soir, aux quatre coins du continent, dans cette campagne de qualifications pour le Mondial 2022. Le carton du jour a été l’œuvre de l'Allemagne, qui n'a pas fait dans le détail face au Liechtenstein (9-0). Müller et Sané y sont allés de leur doublé, dans un match où Gündogan, Reus et Baku ont également trouvé le chemin des filets. Deux "csc" sont venus compléter le tableau de cette balade de santé, la Mannschaft étant déjà qualifiée pour le Mondial. Sarabia délivre l'Espagne

Dans le groupe B, l'Espagne a récolté un précieux succès en Grèce, sur la plus petite des marges (0-1). La Roja a évidemment tenu le ballon dans d'importantes proportions, mais elle ne s'est jamais mise à l'abri après l'ouverture du score sur penalty de Sarabia (26eme). Qu'importe, les hommes de Luis Enrique ont conservé leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. Cette victoire les rapproche un peu plus de la qualification pour le Qatar, car la Suède a été battue plus tôt en Géorgie (2-0). Ronaldo muet avec le Portugal

De son côté, le Portugal de Cristiano Ronaldo s'est montré moins inspiré sur la pelouse de l'Irlande (0-0). Presque toujours décisif, CR7, meilleur buteur de l'histoire en sélection, n'a pas pu assouvir sa soif obsessionnelle de buts. C'est assez rare pour être souligné. Parmi les autres résultats, à noter que la Croatie et la Russie se sont offerts les autres festivals de la soirée, respectivement face à Malte (7-1) et Chypre (6-0). Enfin, le duel de l'Est entre la Slovaquie et la Slovénie s'est soldé par un partage des points (2-2).