, jeudi à Dar es Salam. Suite à une relance ratée, Ngonda dévalait le couloir gauche et servait Mbokani. L'avant-centre décalaitdont la frappe croisée trompait Manula (6e, 0-1). Le Lensois fêtait son retour en équipe nationale en ouvrant son compteur.Bien organisés, les Léopards allaient par la suite, et doublaient la mise après l'heure de jeu. Sur un corner frappé indirectement par Neeskens Kebano, Arthur Masuaku centrait pour, seul au deuxième poteau. L'ancien joueur de Lupopo faisait mouche et marquait lui aussi son premier but en équipe nationale (65e, 0-2). Entré en jeu,donnait au succès une plus large ampleur (88e, 0-3).Cette belle victoire permet aux hommes d'Hector Cuper demais: trois des joueurs alignés au coup d'envoi, en l'occurrence. La RDC porte son total à 8 points et prend provisoirement la tête de ce groupe J devant la Tanzanie et le Bénin (7 points), qui reçoit en fin d'après-midi Madagascar.Dans les autres rencontres de l'après-midi,a sauvé un point en fin de match contre le Kenya, tandis que leétait lui rejoint par l'Ethiopie, sur le terrain neutre de Johannesburg.Ouganda - Kenya : 1-1Buts : F.Bayo (89e) - Olunga (62e).Ethiopie - Ghana : 1-1Buts : Kebede (72e) - A.Ayew (22e).Deux résultats nuls qui font les affaires respectivement du Mali, qui va défier le Rwanda à Kigali (17h) et pourrait se qualifier en cas de victoire, et de l'Afrique du Sud, qui reçoit le Zimbabwe (20h).