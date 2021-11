La RDC a décroché son ticket pour les barrages en disposant du Bénin (2-0), dimanche à Kinshasa dans un match en forme de finale. Les Léopards ont tout donné pour barrer la route aux Ecureuils, peu importe la manière. Sous un soleil de plomb, les poulains de Michel Dussuyer entamaient mal le match et mettaient quelques minutes à trouver un semblant de sérénité. Ce début de match timide des Béninois, pourtant qualifiés au coup d'envoi, permettait aux locaux de saisir la balle au bond afin de trouver la faille. Celle-ci venait de l'arbitre gabonais de la rencontre. Éric Otogo-Castane offrait un cadeau de Noël prématuré aux Congolais suite à une supposée faute sur Malango. Buteur à l'aller à Cotonou, Dieumerci Mbokani concrétisait ce pénalty imaginaire (9e, 1-0).

Le pénalty sifflé contre le Bénin face à la RDC dans ce match crucial





Déstabilisés mais pas découragés, les Écureuils partaient en quête de l'égalisation. Kiki (21e) puis Gomez sur coup franc (45e+2) faisaient passer un léger frisson dans les tribunes, où le huis clos n'était absolument pas respecté. Au bout d'une action individuelle, Dossou trouvait le petit filet (50e). Le Bénin avait le ballon le plus clair du temps mais peinait à se montrer dangereux. La punition arrivait suite à un centre venu du côté droit de la défense. Ben Malango faisait le break de la tête (75e, 2-0). Quelques minutes plus tard, l'attaquant manquait la balle du 3-0. Refroidis, les Béninois étaient cette fois incapables de réagir. A l'issue de cette rencontre, la RDC passe en tête avec 11 points contre 10 pour le Bénin et va continuer l'aventure qui mène au Qatar. Quand au Bénin, un rêve se brise et les regards sont désormais tournés vers les éliminatoires de la CAN 2023.



Les onzes de départ :

RD Congo : Kiassumbua - Mukoko, Luyindama, Mbemba, Masuaku - Kakuta, Moutoussamy, Bastien, Bolasie - Mbokani, Malango.

La composition de la RDC face au Bénin!

Moutoussamy signe son retour dans le onze, tandis que Cédric Bakambu débutera sur le banc.



Êtes-vous confiants? #RDCBEN #WCQ2022 #WCQ #RDCongo #Afrique







Bénin : Allagbé - Doremus, Adilehou, Adenon, Roche, Kiki - Gomez, Adéoti, D'Almeida, Dossou - Mounié.



Dépourvue d'enjeu, l'autre rencontre de ce groupe J s'est terminée sur un match nul entre Madagascar et la Tanzanie (1-1). Simon Msuva (25e) avait ouvert le score pour les Taifa Stars, Hakim Abdallah (74e) a égalisé pour les Barea.