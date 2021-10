Résultats des rencontres de dimanche (18h) :



Groupe B :

Zambie - Guinée équatoriale : 1-1

Buts : F.Sakala (65e) - Bikoro (82e).



Groupe C :

Cap-Vert - Liberia : 1-0

But : Mendes (90e)



Groupe J :

Madagascar - RD Congo : 1-0

But : Rakotoharimalala (1e).



Madagascar empêche ainsi la RD Congo de profiter du faux-pas du Bénin, battu chez lui par la Tanzanie. Les quatre équipes du groupe se tiennent en trois points.