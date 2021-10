CM 2022 (Qualifications) : L’Ukraine réduit l’écart sur les Bleus

Après cinq matchs nuls, l’Ukraine a enfin retrouvé le goût de la victoire. Dans une sixième journée qui voit les Bleus être exempts pour laisser place au Final Four de la Ligue des Nations, les joueurs d’Oleksandr Petrakov ont réalisé une performance de premier ordre à l’occasion d’un déplacement en Finlande. Sur la pelouse du Stade Olympique d’Helsinki, c’est Andriy Yarmolenko qui a douché l’enthousiasme scandinave avec l’ouverture du score dès la 4eme minute. L’espoir est revenu côté finlandais quand l’inévitable Teemu Pukki a égalisé peu avant la demi-heure de jeu. Passeur décisif sur le premier but ukrainien, Roman Yaremchuk a plombé l’ambiance cinq minutes plus tard. Plus offensifs mais moins précis, les Ukrainiens ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final (1-2). Avec cette victoire, l’Ukraine conserve la deuxième place mais revient à quatre longueurs de l’équipe de France. Mais, deux points derrière les joueurs d’Europe de l’Est, la Bosnie-Herzégovine reste au contact. A l’occasion d’un déplacement jamais simple au Kazakhstan, Smail Prevljak a fait sauter le verrou à la 25eme minute avant de consolider la victoire de sa formation à la 66eme minute. Avec cette victoire, la Bosnie-Herzégovine prend la troisième place du groupe.

La Suède se rapproche de l’Espagne

Dans un Groupe A dominé par le Portugal et la Serbie, l’Irlande est sortie de sa torpeur. Grâce à un doublé de Callum Robinson en première période et un but de Chiedozie Ogbene à la dernière minute, les Irlandais se sont facilement imposés en Azerbaïdjan (0-3), qui reste en quête d’un premier succès dans ces qualifications. Le Groupe B, pour sa part, a vu la Suède se rapprocher à une longueur de l’Espagne au bénéfice de son net succès face au Kosovo. Sur penalty, Emil Forsberg a donné le ton à la demi-heure de jeu avant de voir Alexander Isak doubler la mise peu après l’heure de jeu. A peine entré en jeu, Robin Quaison a donné plus de relief au succès suédois (3-0). Dans le même temps, la Grèce a longtemps buté sur la défense géorgienne avant de trouver la solution en toute fin de match par Anastasios Bakasetas sur penalty puis Dimitrios Pelkas au bout du temps additionnel (0-2). Dans le Groupe C, la Lituanie s’est imposée face à la Bulgarie (3-1) grâce à Justas Lasickas en début de match puis un doublé de Fedor Cernych en deux minutes en fin de match, répondant à l’égalisation de Kiril Despodov. Le Groupe F, quant à lui, a vu l’Ecosse arracher en toute fin de match la victoire. Alors que Eran Zahavi a ouvert le score dès la 4eme minute, John McGinn a égalisé à la demi-heure de jeu. Toutefois, Munas Dabbur a remis Israël en tête à la mi-temps, Lyndon Dykes manquant un penalty juste avant la pause. Ce dernier s’est toutefois repris peu avant l’heure de jeu avant de voir Scott McTominay offrir la victoire à l’Ecosse (3-2).



COUPE DU MONDE 2022 / QUALIFICATIONS (ZONE EUROPE)

Samedi 9 octobre 2021



Groupe A

Azerbaïdjan - Irlande : 0-3

20h45 : Luxembourg - Serbie



Groupe B

Suède - Kosovo : 3-0

Géorgie - Grèce : 0-2



Groupe C

Lituanie - Bulgarie : 3-1

20h45 : Suisse - Irlande du Nord



Groupe D

Kazakhstan - Bosnie-Herzégovine : 0-2

Finlande - Ukraine : 1-2



Groupe F

Ecosse - Israel : 3-2

20h45 : Iles Féroé - Autriche

20h45 : Moldavie - Danemark



Groupe I

20h45 : Andorre - Angleterre

20h45 : Hongrie - Albanie

20h45 : Pologne - Saint-Marin