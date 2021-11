CM 2022 (Qualifications) : L'Espagne qualifiée, le Portugal en barrages !

Après un début de soirée assez animé, tous les regards étaient braqués sur l'Espagne et le Portugal, engagés à distance pour composter leur ticket pour le Qatar. Et pour le moment, la Roja est la seule à avoir rempli sa part du contrat. En s'imposant sur la plus petites des marges contre la Suède (1-0), l'équipe de Luis Enrique a assuré l'essentiel dans une rencontre au suspense insoutenable. C'est Alvaro Morata qui a libéré les siens à quatre minutes de la fin du temps règlementaire (1-0, 86eme), permettant à l'Espagne de reléguer son adversaire du soir à cinq points.

Le Portugal jouera les barrages



Le Portugal, de son côté, devra donc passer par la case barrage. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ne devaient pas perdre contre la Serbie, qui avait un nombre de points identique, pour assurer leur qualification. Il n'en a rien été. Après une ouverture du score rapide du Lillois Renato Sanches (1-0, 2eme), la sélection de Fernando Santos est retombée dans ses travers face à un adversaire plus réaliste dans les deux zones de vérité. Dusan Tadic a égalisé à la demi-heure de jeu (1-1, 33eme), avant qu'Aleksandar Mitrovic n'inscrive un but déterminant en toute fin de match pour propulser la Serbie au Qatar (1-2, 90eme). C'est un petit coup de tonnerre pour le champion d'Europe 2016, qui s'en remettra, une nouvelle fois, à Cristiano Ronaldo, sa superstar, pour tenter de sortir de ce traquenard en mars prochain.