Leader continental au classement FIFA et premier du groupe H, le Sénégal joue samedi la première de ses deux manches face à la Namibie, son premier poursuivant. Si la domination des Lions de la Teranga (deux victoires en autant de sorties) était attendue, ce n'est pas le cas de la deuxième place des Braves Warriors, nantis de quatre points après avoir contraint au nul (1-1) le Congo et surpris le Togo (0-1) à Lomé. Les hôtes du soir tenteront d'imiter la Tunisie, seule équipe du plateau à avoir réussi le sans-faute, afin de se rapprocher de la première place, la seule qualificative pour les barrages qualificatifs, programmées en mars prochain.



Pour cette première manche, Aliou Cissé pourra compter sur un groupe de 25 pratiquement au complet (seul Boulaye Dia n'est pas présent). "Nous abordons cette rencontre avec beaucoup d’humilité et beaucoup de confiance", a déclaré le sélectionneur en conférence de presse. Coup d'envoi à 21 heures, soit après la première rencontre de ce groupe H, qui opposera à Lomé le Togo au Congo. Les Éperviers bénéficieront pour l'occasion du retour d'Alaixys Romao, rappelé en équipe nationale à plus de 37 ans. On suivra au préalable le déplacement de l'Afrique du Sud en Éthiopie, où il est de plus en plus difficile de gagner. Le Ghana, qui reçoit ensuite le Zimbabwe, guettera un éventuel faux-pas de Bafana Bafana leaders provisoires de ce groupe G très disputé.



Premier à débuter, le groupe I aborde ce samedi sa quatrième journée. La Guinée et le Soudan se retrouvent dans l'après-midi (15h) à Agadir pour la deuxième manche. La première avait vu le Syli national passer près d'une défaite contre des Soudanais plus convaincants. Qu'en sera-t-il ce samedi ? Le Maroc signerait bien pour un nouveau match nul : leaders du groupe malgré un match en moins (à jouer mardi contre la Guinée), vainqueurs convaincants mercredi (5-0), les Lions de l'Atlas sont en pleine confiance avant leur seconde opposition contre la Guinée-Bissau. Un nouveau succès, et la route des barrages se dégagerait encore un peu plus pour les hommes de Vahid Halilhodzic.

Programme du samedi 9 octobre :

Groupe G (3e journée) :

15h : Éthiopie – Afrique du Sud

18h : Ghana – Zimbabwe



Groupe H (3e journée) :

18h : Togo – Congo

21h : Sénégal – Namibie



Groupe I (4e journée) :

15h : Guinée – Soudan (à Agadir)

21h : Guinée-Bissau – Maroc (à Casablanca)