Battu à la surprise générale par la Centrafrique à Lagos jeudi,. Avec les retours de Musa et Iheanacho dans le onze de départ, les Super Eagles ont pris le match par le bon bout et ouvert le score juste avant la demi-heure de jeu par Balogun (29e). En grande forme avec Naples en ce début de saison, l'ancien Lillois Victor Osimhen a inscrit le but du break avant la pause (45e+1). Désormais nanti de 9 points, le Nigeria se redonne un peu d'air en tête du groupe C, avant la seconde manche entre le Cap-Vert et le Liberia, en fin d'après-midi à Praia.. Un match à vite oublier pour les Écureuils qui ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes., les poulains de Michel Dussuyer n'ont jamais réussi à remonter la pente malgré la poignée d'occasions obtenue mais souvent vendangée par Poté, Charbel Gomez et Mounié. En face, une équipe tanzanienne présente dans tous les compartiments du jeu. Même devant leur public, les Écureuils du Bénin, auréolés de trois points, engrangés jeudi dernier en Tanzanie n'ont pu réussir à avoir l'inspiration nécessaire pour venir à bout de cette équipe qui, à en croire son capitaine, Mbwana Samatta, était venue à Cotonou pour faire du résultat. Elle a réussi son coup en devenant coleader de ce groupe J avec son adversaire du jour (7 points +1), en attendant le match entre Malgaches et Congolais. Première défaite pour les Écureuils depuis le début de cette campagne et la première également depuis la réfection du stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou.Les'affirme décidément comme le patron du groupe E. Les Aigles, dimanche à Nairobi. Déjà auteur d'un triplé lors de la manche aller,a frappé de nouveau. Une sacrée semaine pour l'attaquant de Sarpsborg dans l'élite norvégienne, qui n'avait jamais marqué en équipe nationale jusqu'alors.L'a dans le même temps confirmé son succès de la troisième journée en. C'est encore(FC Ashdod, L1 israélienne) qui a inscrit le but de la victoire.Le Mali (10 points) et l'Ouganda (8) vont se disputer la qualification pour les barrages dans ce groupe E, avec un ballotage très favorable pour les Aigles, qui recevront les Cranes le 14 novembre.