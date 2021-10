CM 2022 (Qualifications) : Le Cameroun et le Gabon assurent

Mission accomplie pour le Cameroun : arrivés à Tanger dans la nuit, les Lions Indomptables ont battu le Mozambique par la plus courte des marges (1-0), ce lundi après-midi. Ce fut pourtant tout sauf simple. Sur la pelouse balayée par le vent du stade Ibn-Batouta, les Mambas se créaient les premières opportunités : De Sousa manquait une remise qui aurait pu être dangereuse (13e), puis Catamo, intenable, voyait Ngadeu détourner hors du cadre sa tentative (19e).



Peinant à déséquilibrer le bloc mozambicain, les Camerounais avaient tendance à abuser de longs ballons. Après un bon dribble, Aboubakar manquait de peu la cible d'une frappe croisée (24e). L'attaquant détournait ensuite hors du cadre une tête de Toko Ekambi, bien trouvé par Fai (41e), titularisé dans le couloir droit.

Le coup de tête de Ngadeu

Malgré lesà la reprise, puis Bahoken (56e),. Plus mordants et accrocheurs,. D'une puissante frappe du gauche,alertait Epassy (57e). Servi par Antonio, parti dans le dos d'une défense camerounaise en vrac, ce même Catamo voyait sa tentative contrée (60e).Le temps fort n'était pas concrétisé, et le Mozambique se trouvait puni peu après. Sur un corner, Ngamaleu trouvait la tête de. Le défenseur de La Gantoise(68e) et redonnait de l'oxygène aux Lions Indomptables. Sans convaincre, le Cameroun avait vaincu. Les hommes de Toni Conceiçao prennent provisoirement la tête du groupe D avant la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Malawi, en cette fin d'après-midi (18h) à Cotonou.. Les Panthères sont, ce lundi à Franceville. Après une manche aller marquée par un, ce match retour fut précédé par des protestations côté visiteurs, la Fédération angolaise déplorant la rétention dont ses joueurs auraient été l'objet au moment de leur arrivée sur le territoire, toujours en raison du protocole sanitaire., ménagé suite au home-jacking dont ses proches avaient été victimes la veille à Nice, les hommes de Patrice Neveu se sont imposés en fin de match, grâce à des. Ces trois points permettent au Gabon, désormais fort de 4 unités, de laisser la lanterne rouge du groupe à l'Angola (3 points). La Libye reçoit dans la soirée l'Égypte pour un choc entre leaders de ce groupe F.Amonome - Palun, Ndong, Obissa, Obiang - Boupendza, Kanga, Poko, Sambissa - Aubameyang, A.Meye.Marques - Afonso, Gaspar, Buatu Mananga, To Carneiro - Balburdia, Show - Zini, Herenislson, Miranda - Ary Papel.