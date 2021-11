La salve des matchs de ce début de soirée a été marquée par la performance de la Macédoine du Nord, qui s'est imposée face à l'Islande (3-1) pour s'adjuger la deuxième place de son groupe J devant la Roumanie. Une victoire synonyme de qualification pour les barrages. Eljif Elmas a inscrit deux buts dans cette rencontre. La Roumanie, troisième de la poule, n'a pas tremblé pour battre le Liechtenstein 2 à 0 mais ce résultat est insuffisant pour accrocher l'une des deux premières places du groupe.

L'Allemagne s'impose sans sourciller

Un groupe dominé de la tête et des épaules par l'Allemagne, qui a composté son ticket pour le Qatar depuis un mois. La Mannschaft a encore déroulé face à l'Arménie, avec une victoire tranquille 4 à 1. Gündogan s'est offert un doublé, dans une rencontre où Havertz et Hofmann ont également trouvé le chemin des filets. L'équipe de Hans-Dieter Flick termine donc avec 27 points sur 30 possibles, 36 buts marqués et seulement quatre encaissés. A un an du Mondial 2022, les Allemands semblent petit à petit renaître de leurs cendres.