CM 2022 (Qualifications) : L'Algérie cafouille puis déroule contre le Niger

L'Algérie a nettement battu le Niger (6-1), ce vendredi soir à Blida sur une pelouse indigne du standing des hôtes. Un score en trompe-l'œil pour des Fennecs longtemps mis en difficulté par un Mena national vaillant et bien organisé,mais aussi régulièrement dangereux, en particulier par le remuant Sosah, sur l'aile gauche. Alors que l'entame avait plutôt été nigérienne, les Fennecs reprenaient le contrôle du ballon mais devaient se contenter d'une possession assez stérile. il fallait un coup franc, magistralement tiré par Riyad Mahrez, pour qu'ils ouvrent le score (27eme).

Un doublé signé Slimani

Sans doute remués à la pause, les champions d'Afrique doublaient la mise dès le retour des vestiaires grâce à un "CSC" d'Oumarou à l'issue d'une forte poussée (47eme). Mais l'ensemble restait hésitant, et sur une mauvaise passe de Bedrane, le remuant Sosah filait battre Mbolhi (50eme). Le flottement était de courte durée. Balancé dans la surface, Feghouli obtenait un penalty, que Mahrez se faisait une joie de transformer (60eme). Si Adebayor forçait Mbolhi à une parade réflexe, les Fennecs avaient quelque peu repris le contrôle des opérations. Un nouveau "CSC" (70eme), puis un doublé du rentrant Slimani (76eme, 88eme) donnaient au score une allure tennistique plutôt flatteuse au vu de l'ensemble du match. L'Algérie de Djamel Belmadi est désormais invaincue depuis 30 matchs.



Dans l'autre rencontre de ce groupe A, qui se jouait à Marrakech, le Burkina Faso s'est imposé face à Djibouti (0-4). Quatre buts inscrits après la pause qui permettent aux Étalons de tenir la cadence imposée par les champions d'Afrique (7 points chacun). Le Niger (3 points) et Djibouti (0) sont largués.