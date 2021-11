CM 2022 (Qualifications) : La Suisse envoie l'Italie en barrages, l'Angleterre qualifiée sans trembler

La Suisse verra le Qatar, l'Italie en danger

Coup de tonnerre dans le groupe C ! Après le gros raté du Portugal dimanche, c'est l'Italie qui passera par les barrages en mars prochain pour espérer se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. En effet, dans son duel à distance avec la Suisse, le champion d'Europe en titre a craqué en ne faisant que match nul ce lundi en Irlande du Nord (0-0). A Belfast, les locaux ont tenu et auraient même pu l'emporter en fin de match mais Giorgio Chiellini a rattrapé sur sa ligne une sortie manquée de Gianluigi Donnarumma devant Conor Washington (90eme). De son côté, la Nati a fait le travail contre la Bulgarie (4-0), grâce à des buts de Noah Okafor (48eme), Ruben Vargas (57eme), Cedric Itten (72eme) et Remo Freuler (90eme+1), et se qualifie donc pour le Mondial au Qatar. Le penalty raté de Jorginho vendredi dernier laissera de gros regrets à la sélection de Roberto Mancini. A eux de rattraper tout ça dans quelques mois pour ne pas manquer une deuxième Coupe du monde de suite, après 2018.





Le Danemark rate le sans-faute



Déjà qualifié, le Danemark a vu sa belle série prendre fin. En déplacement à Hampden Park, les joueurs de Kasper Hjulmand ont été battus par l'Ecosse (2-0), leur dauphin. Des réalisations de John Souttar (35eme) et Che Adams (86eme) ont permis aux locaux de bien terminer cette campagne de qualifications, avec une sixième victoire de suite, et d'ainsi se préparer au mieux pour les barrages, où ils pourraient avoir à faire à du lourd (Portugal et Italie notamment). Dans les autres résultats du groupe F, l'Israël termine à la troisième place, après son succès contre les Iles Féroé (3-2), alors que l'Autriche est quatrième, eux qui ont également fini par une victoire contre la Moldavie (4-1).

10-0, l'Angleterre qualifiée avec la manière



Proche de valider son billet pour le Qatar, l'Angleterre n'a elle pas failli ce lundi. En déplacement à Saint-Marin, les joueurs de Gareth Southgate ont signé le carton du jour avec une victoire 10-0. Ainsi, après des buts de Harry Maguire (6eme) et un contre son camp de Filippo Fabbri (15eme), Harry Kane a fait très fort avec un quadruplé en moins de 20 minutes (27eme, 32eme, 39eme et 42eme). Ensuite, en seconde période, Emile Smith Rowe (58eme), Tyrone Mings (69eme), Tammy Abraham (78eme) et Bukayo Saka (79eme) ont également participé au récital des Three Lions, 11eme nation qualifiée pour le Qatar. Surtout que la Pologne, son principal rival, a chuté contre la Hongrie (1-2) et fera donc les barrages. Enfin, en dominant Andorre (1-0), l'Albanie a terminé à la troisième place.