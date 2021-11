La RD Congo a battu le Bénin (2-0) et décroché sa qualification pour les barrages de la Coupe du monde 2022. Mais les vainqueurs du jour ont-ils bien respecté tous les règlements en vigueur à l'occasion de cette rencontre décisive ? Il apparaît que non. Le sélectionneur Hector Cuper a effectué quatre changements lors de la seconde période, ce qui est aujourd'hui autorisé, mais l'a fait sur quatre périodes distinctes (Kayembe est entré à la 63e, Malango à la 74e, Muleka à la 84e et Kayamba à la 90e), alors que la FIFA n'en accorde que trois au maximum pour effectuer les remplacements (au nombre de cinq maximum).

Vers un recours du Bénin ?

Un amendement à la Loi 3 des Lois du jeu, décidé suite à la pandémie de Covid-19 et présenté comme temporaire, pose en effet que "chaque équipe sera autorisée à utiliser un maximum de cinq remplaçants" et précise que "pour éviter de trop perturber le cours du match, chaque équipe aura au maximum trois opportunités de procéder à des remplacements pendant le match ; en outre, ces remplacements pourront être effectués à la mi-temps." Au courant de cette irrégularité, la partie béninoise est fondée à introduire un recours après des instances compétentes.