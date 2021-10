CM 2022 (Qualifications) : La Pologne, l’Angleterre et le Danemark se sont promenés

Tenue en échec par la Pologne en septembre dernier, l’Angleterre a repris sa marche en avant. Leaders du Groupe I, les Three Lions n’ont fait qu’une bouchée d’Andorre avec une équipe remaniée. Il a fallu à peine plus d’un quart d’heure pour voir Ben Chilwell ouvrir le score, imité par Bukayo Saka à cinq minutes de la mi-temps. Peu avant l’heure de jeu, Tammy Abraham a corsé l’addition avant que James Ward-Prowse n’échoue sur penalty face à Josep Gomes. Toutefois, le milieu de Southampton a bien suivi pour inscrire le quatrième but anglais. En toute fin de match, Jack Grealish a donné un peu plus d’ampleur au succès des vice-champions d’Europe (0-5). Derrière l’Angleterre, l’Albanie conserve la deuxième place grâce à son court succès en Hongrie (0-1) grâce à une réalisation d’Armando Broja à dix minutes du terme de la rencontre. Les Albanais tiennent ainsi tête à la Pologne qui a profité de la réception de Saint-Marin pour signe un très net succès (5-0)… et sans que Robert Lewandowski ne fasse trembler les filets. Karol Swiderski a débloqué le compteur dès la 10eme minute avant que Cristian Brolli ne fasse le break en marquant contre son camp. Dès l’entame du deuxième acte, Tomasz Kedziora y est allé de son but mais ce n’est que dans les dix dernières minutes que la Pologne a donné plus d’ampleur à son succès. Adam Buksa puis Krzysztof Piatek y sont allés de leur réalisation.

Le Danemark sans pitié pour la Moldavie

Dans le Groupe A, après le succès de l’Irlande en Azerbaïdjan, la Serbie a attendu la 68eme minute pour faire la différence au Luxembourg grâce à Dusan Vlahovic. Avec cette victoire (0-1), les Serbes prennent la tête du groupe avec un point d’avance sur le Portugal, exempt lors de cette journée. Face à un équipe d’Irlande du Nord réduite à dix avant la mi-temps en raison des deux cartons jaunes reçue par Jamal Lewis, la Suisse a conforté sa deuxième place dans le Groupe C derrière l’Italie (2-0). Si, à la 4eme minute, Denis Zakaria a vu son but être refusé pour hors-jeu après intervention du VAR, Steve Zuber a donné l’avantage à la « Nati » juste avant le repos. Marquer dans le temps additionnel a été une spécialité suisse ce samedi puisque le but du break est venu en fin de deuxième acte avec Christian Fassnacht à la manœuvre. Dans le Groupe F, le Danemark a aisément conservé son invincibilité lors de son déplacement en Moldavie (0-4). Quatre buts inscrits en l’espace de 21 minutes en fin de première mi-temps. Andreas Skov Olsen a lancé le feu d’artifice avant que Simon Kjaer ne transforme un penalty. Cinq minutes plus tard, Christian Norgaard a corsé l’addition, conclue par Joakim Maejle. L’Autriche, quant à elle, revient à hauteur d’Israel au bénéfice de sa victoire aux Iles Féroé (0-2) grâce à Konrad Laimer peut avant la demi-heure de jeu alors que Marcel Sabitzer a fait le break trois minutes après la reprise.



COUPE DU MONDE 2022 / QUALIFICATIONS (ZONE EUROPE)

Samedi 9 octobre 2021



Groupe A

Azerbaïdjan - Irlande : 0-3

Luxembourg - Serbie : 0-1



Groupe B

Suède - Kosovo : 3-0

Géorgie - Grèce : 0-2



Groupe C

Lituanie - Bulgarie : 3-1

Suisse - Irlande du Nord : 2-0



Groupe D

Kazakhstan - Bosnie-Herzégovine : 0-2

Finlande - Ukraine : 1-2



Groupe F

Ecosse - Israel : 3-2

Iles Féroé - Autriche : 0-2

Moldavie - Danemark : 0-4



Groupe I

Andorre - Angleterre : 0-5

Hongrie - Albanie : 0-1

Pologne - Saint-Marin : 5-0