Sans séduire ni véritablement trembler, la Côte d'Ivoire s'est imposée face au Malawi (3-0), vendredi à Johannesburg dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Face à un adversaire remuant, les hommes de Patrice Beaumelle concédaient quelques occasions et peinaient à mettre du rythme. Procédant plutôt par poussées sporadiques, principalement par leurs excentrés Gradel et Kouassi, ces Éléphants privés de Sébastien Haller allaient trouver la faille avec la complicité involontaire de Sanudi. Sur un long centre d'Aurier, le défenseur était lobé par le rebond du ballon, qui arrivait à Gradel. Oublié au second poteau, l'ailier de Sivasspor faisait mouche dans un angle fermé (36e, 0-1).

Le Malawi pousse...

Loin de s'avouer vaincus, les Flames revenaient des vestiaires animés des mêmes intentions offensives. Lancé en profondeur sur une pelouse qu'il foule toute la saison avec les Orlando Pirates, Gabadinho Mhango devançait la sortie de Gbohouo, mais son lob passait juste au-dessus (52e) ! L'ancien portier du TP Mazembe sauvait ensuite son camp en s'interposant sur une lourde frappe de John Banda, au terme d'une action bien construite (56e), puis sur une volée de Mhango consécutive à un mauvais renvoi de sa défense (65e).

... la Côte d'Ivoire s'envole

Le temps du coaching était venu. Patrice Beaumelle changeait toute sa ligne offensive en lançant Gervinho, Jérémie Boga et le jeune Karim Konaté (71e). Ces entrées donnaient un coup de fouet à la Selephanto, qui se procurait sa meilleure occasion du match sur un enchaînement crochet-frappe du gauche d'Aurier (73e). Bien trouvé dans la surface, Franck Kessié avait la balle de break au bout du pied mais trouvait le poteau (79e). Et c'est finalement Ibrahim Sangaré qui la marquait sur un bon service de Gervinho (85e, 0-2). Les hôtes buvaient le calice jusqu'à la lie quand Boga trouvait la lucarne au bout du temps additionnel (90e+4, 0-3). La partie s'achevait ainsi sur un score flatteur sinon immérité.



Les onzes de départ :

Malawi : Chipuwa - Sanudi, Petro, Mzava, Chembezi - P.Banda, Phiri Jr., J.Banda, Mhango - Mbulu, Muyaba.

Côte d'Ivoire : Gbohouo - Kossonou, Boly, S.Diomandé - Aurier, Sangaré, Kessié, Kamara - J.E.Kouassi, Kouamé, Gradel.



Au classement de ce groupe D, la Côte d'Ivoire est désormais nantie de 7 points et conforte sa position de leader invaincu avant la rencontre entre le Cameroun et le Mozambique, en fin d'après-midi (18h) à Douala, sur la pelouse du complexe flambant neuf de Japoma.