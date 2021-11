Statu quo dans le groupe C, la finale Nigeria - Cap-Vert aura bien lieu. Samedi, les Super Eagles l'ont emporté face au Liberia (2-0), qui les accueillait à Casablanca. Deux penaltys, tirés par Victor Osimhen (14e) et Ahmed Musa (90e+4), ont permis aux hommes de Gernot Rohr de remporter leur quatrième victoire en cinq matchs.



Nantis désormais de 12 points, les triples champions d'Afrique sont toujours à portée de fusil du Cap-Vert. Les Tubaroes Azuis, longtemps menés par la Centrafrique suite au but d'Isaac Ngoma (11e), ont renversé la vapeur pour s'imposer (2-1), grâce à Tavares (51e) et Stopira (76e). Tout se jouera lors de la dernière journée, mardi à Lagos entre les deux vainqueurs du jour.