Où et quand aura lieu la rencontre entre la Guinée et le Maroc, prévue lundi en fin d'après-midi à Conakry ? Le coup d'État en cours dans la capitale guinéenne a déjà forcé les deux équipes à l'inactivité. Restés prudemment dans leurs hôtels respectifs, les joueurs et leurs staffs ne sont pas entraînés ce dimanche et se préparent à un report du match. Des discussions ont eu lieu entre les deux Fédérations concernées et plusieurs hypothèses sont envisagées. Parmi celles-ci, l'idée d'une inversion des deux manches de cette double confrontation du groupe I fait son chemin : le match prévu ce mois-ci se jouerait au Maroc, tandis que celui programmé en novembre se disputerait en Guinée (si toutefois le stade Général Lansana Conté de Nongo n'est pas suspendu d'ici là,

ndlr). Ceci permettrait d'éviter un report compliqué à gérer dans un calendrier déjà très serré. Affaire à suivre.