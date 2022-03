Déjà opposés lors des deux dernières CAN, le Mali et la Tunisie croisent de nouveau le fer dans le cadre de ces barrages. Seule équipe du plateau à ne jamais avoir disputé la Coupe du Monde, les Aigles espèrent de nouveau contrarier les Aigles... de Carthage, troisième équipe africaine la plus régulière en phase finale avec cinq participations.



Le 12 janvier dernier, ils l'avaient emporté sur la plus courte des marges (1-0), au terme d'un match resté dans les mémoires pour avoir été amputé d'une dizaine de minutes par un arbitre en perdition. Lors de l'édition 2019, les deux équipes s'étaient quittées bonnes amies (1-1). Il y aura forcément une victime cette fois. Le sélectionneur Mohamed Magassouba, désormais encadré par un comité constitué d'anciens joueurs, en est bien conscient.

La Tunisie sans Khazri, le Mali avec Doucouré

La Tunisie a dans le même temps changé de sélectionneur, mais fait le choix d'une certaine continuité en confiant les rênes à un technicien déjà en place en tant qu'adjoint principal, Jalel Kadri succédant à Mondher Kebaier. La première équipe africaine à avoir gagné un match en phase finale, en 1978 face au Mexique (3-1), sera privée pour ce double rendez-vous de son attaquant Wahbi Khazri.



Un coup dur ? Sans doute, mais après tout la Tunisie avait déjà réussi à éliminer le Nigeria sans le Stéphanois, de retour du Covid, en huitièmes de finale de la dernière CAN. Face à eux, les Maliens devront montrer davantage de cohésion qu’au même niveau de cette compétition, qui les avait vus se liquéfier contre la Guinée équatoriale. Susceptible d’apporter qualité et émulation, le binational Abdoulaye Doucouré, courtisé de longue date, a rejoint le groupe. Privé de Falaye Sacko et d’Hamari Traoré, suspendu pour la première manche, le staff technique devra d’abord recomposer sa défense.



Sur vos agendas :

25 mars 2022, 18h00 : Mali – Tunisie, Stade du 26-Mars, Bamako.

29 mars 2022, 21h30 : Tunisie – Mali, Stade Olympique Hammadi Agrebi, Radès.