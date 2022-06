Bien que sans match joué depuis le mois de novembre dernier, l’Ukraine n’a pas manqué son rendez-vous en demi-finales des barrages pour le Mondial. A Glasgow, la sélection d’Oleksandr Petrakov a réussi l’exploit de l’emporter, et en alliant l’art à la manière. Iarmolenko et ses coéquipiers ont gagné 3-1, donnant ainsi rendez-vous au Pays de Galles dimanche prochain pour un match d’appui qui s’annonce électrique.

L’Ukraine était largement au-dessus

Les Ukrainiens manquaient de compétition en raison de la guerre qui secoue actuellement leur pays. Mais cela ne s’est pas du tout vu lors de cette rencontre. Dès l’entame, ils ont pris le jeu à leur compte. Et après une première opportunité de Tsygankov (8e) et une autre d’Iarmolenko (17e), le verrou des locaux a fini par sauter. C’est Iarmolenko, en bon capitaine, qui a montré la voie à suivre. A la 33e minute, sur un long service de Malinovskyi, le joueur de West Ham réussissait un enchainement contrôle en pleine course puis lob sublime sur Craig Gordon. Cela ne pouvait que faire mouche.



Les visiteurs ont ouvert la marque, mais ils ne se sont pas contentés de leur maigre acquis. Ils ont continué à mettre la pression sur leurs opposants jusqu’à réussir à doubler la mise. Dès le retour des vestiaires, Roman Yaremchuk parvenait à mettre les siens à l’abri. Le sociétaire de Benfica plaçait une tête victorieuse sur un centre de Karavaev. Pour l’Ecosse, pourtant réputée pour être costaude dans le jeu aérien, ce fut le coup fatal.

La réduction de l'écart vaine des Écossais

Face à la nette supériorité adverse, les hommes de Steve Clarke ont été impuissants. Ils ont certes réussi à réduire l'écart à dix minutes du terme, mais c’était surtout consécutif à une sortie ratée de Bushchan sur un tir de McGregor. En fin de partie, le public a poussé fort pour que le Tartan Army recolle à la marque. En vain. C'est même l'Ukraine qui est parvenue à ajouter un troisième par le biais du rentrant Dovbyk, en conclusion d'un contre express (95e). Au final, la sélection écossaise abandonne donc logiquement et sans regrets l'espoir d'une première participation à la Coupe du Monde depuis 1998.



L’Ukraine, pour sa part, peut continuer à croire en son rêve. Elle n’est désormais qu’à un match d’assurer sa place au Qatar. L’ultime obstacle ne sera pas facile à franchir, mais quelle que soit l’issue de cette prochaine confrontation, Zinchenko et ses coéquipiers peuvent déjà être fiers de ce qu’ils ont montré. Alors que leurs frères font tout en ce moment pour défendre la patrie contre l’envahisseur russe, ils ont montré qu'eux aussi peuvent se surpasser afin de hisser haut les couleurs nationales. Et leur succès du jour met assurément du baume au cœur à tous leurs compatriotes.