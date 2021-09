Cette nouvelle soirée d'éliminatoires aux quatre coins de l'Europe a été marquée par quelques surprises notables. Encore sur son nuage après son sacre continental, l'Italie a dû se contenter d'un score de parité contre la Bulgarie (1-1). La Nazionale avait pourtant ouvert le score par le très dangereux Chiesa, mais les visiteurs ont trouvé les ressources pour refaire surface en égalisant avant la mi-temps par Illiev (1-1, 39e).

Malgré sa domination territoriale, l'équipe de Roberto Mancini n'a pas pu faire la différence après le repos. L'Italie reste toutefois leader de ce groupe C devant la Suisse et l'Irlande du Nord. Mais la Squadra Azzura a avant tout égalé le record de matchs internationaux sans défaite en atteignant la marque de 35 ! Les champions d'Europe auront l'opportunité de s'adjuger le nouveau record en la matière ce dimanche à Bâle face à la Nati.

Nouveau couac pour l'Espagne



Dans le groupe B, l'Espagne s'est inclinée face à la Suède (1-2) - un adversaire qui ne lui réussit guère. Après l'ouverture du score de Soler pour la Roja (0-1, 5e), Isak a égalisé dans la foulée (1-1, 6e). La Suède a finalement repris le dessus en seconde période grâce à un but décisif de Claesson avant l'heure de jeu (2-1, 57e). Ce résultat permet à la formation scandinave de s'emparer de la tête du groupe devant l'Espagne.

L'Angleterre et la Belgique déroulent, l'Allemagne fait le job

Aucun problème, en revanche, pour la Belgique, toujours souveraine dans ces campagnes de qualifications. Eden Hazard et sa bande ont déroulé en Estonie (5-2), avec notamment un doublé de l'inévitable Lukaku. La République Tchèque, deuxième de ce groupe E, a disposé de la Russie sur la plus petite des marges (1-0).



Dans le groupe I, l'Angleterre s'est aussi offert une promenade de santé en terres hongroises (4-0). Sterling, Kane, Maguire et Rice ont trouvé le chemin des filets pour les Three Lions. La Hongrie laisse sa place de dauphin à la Pologne de Lewandowski, buteur contre l'Albanie (4-1). Enfin, dans le groupe J, l'Allemagne a fait le métier sans impressionner contre le Liechtenstein avec un succès 2 à 0, agrémenté par des buts de Werner et Sané. La Mannschaft reste deuxième derrière l'Arménie dans cette poule.