Éliminée par la Macédoine du Nord en barrage, l’Italie ne verra pas la phase finale de la Coupe du Monde. Et c’est la deuxième fois que ce malheur lui arrive. Les Azzurri connaissent une vraie traversée de désert et leurs tourments chagrinent beaucoup de monde. À commencer par ceux qui ont porté haut ses couleurs par le passé. C’est le cas de Roberto Baggio.

« Un Mondial sans l’Italie ? Une honte »

Il Divino Codino, qui se fait rare dans les médias, s’est exprimé jeudi lors de la présentation du vol ITA Airways Rome Fiumicino-Buenos Aires. Il a fait part de sa déception de ne pas voir La Nazionale au Qatar. Et plutôt qu’accabler les joueurs, il s’est chargé de critiquer l’organisateur de la compétition, à savoir la FIFA. "L'Italie a subi un vrai coup d’arrêt avec l’élimination essuyée lors des qualifications pour la Coupe du monde. C'est une honte que l'Italie ne soit pas allée au Mondial en tant que championne d’Europe en titre. Nous devrions changer les règles. C'est absurde, c'est une vraie folie".



Baggio, Ballon d’Or en 1993, a ensuite lâché quelques mots au sujet du sélectionneur, Roberto Mancini. Il avoue être admiratif de son travail. « Mancini a fait quelque chose d'extraordinaire, il faut le respecter et il doit continuer à travailler comme il l'a fait jusqu'à présent et avec les jeunes joueurs. Nous avons des talents qui ne trouvent pas de place dans le championnat. C'est un problème connu de tout le monde", a-t-il relevé.