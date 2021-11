CM 2022 : Les sept finales de la zone Afrique

Jeudi 11 novembre - Tanzanie-RD Congo (14h)

Dimanche 14 novembre - RD Congo-Bénin (14h), Mali-Ouganda (17h), Ghana-AfSud (20h)

Dans le seul groupe où trois équipes sont encore en course pour la première place, le premier affrontement décisif lancera cette belle et grande semaine. Le résultat conditionnera la suite et fin immédiate, trois jours plus tard.Tanzanie 7 pts ;Bénin 7 pts ;RD Congo 5 pts



Ainsi, dès le dimanche, la RD Congo pourrait valider une magnifique "remontada" si elle parvient à battre successivement la Tanzanie puis le Bénin. Tout autre dénouement lors du premier match, en revanche, offrira un suspense à distance entre Tanzaniens et Béninois.



Un peu plus tard dans la journée, c'est le groupe E qui devrait livrer la première véritable finale directe : si le Mali et l'Ouganda s'imposent chacun en ouverture jeudi, les visiteurs ougandais pourraient encore croire à l'exploit.



Groupe E : 1 - Mali 10 pts ; 2 - Ouganda 8 pts



Même scénario dans le groupe G, où un cador du continent africain devra d'ores et déjà dire adieu à la Coupe du monde : le Ghana sera qualifié pour les barrages en cas de victoire contre l'Afrique du Sud - là encore, dans l'optique où les deux pays ont assuré leurs premières rencontres du jeudi.



Groupe G : 1 - AfSud 10 pts ; 2 - Ghana 9 pts

Mardi 16 novembre - Algérie-Burkina Faso, Nigeria-Cap-Vert (17h), Cameroun-Côte d'Ivoire (20h)

🇩🇿 Algérie

😠 Djamel Belmadi n'a toujours pas digéré sa conversation avec Andy Delort !https://t.co/X4F9yMEBbQ

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 14, 2021

Les yeux de l'Algérie, de l'Afrique et même du monde seront braqués sur Blida : les Fennecs, forts de leur meilleure série planétaire en cours de 31 matchs sans défaite, devraient jouer un match à la tension maximale. Un nul pourrait suffire, la différence de buts étant largement favorable (+17 contre +8).Algérie 10 pts ;Burkina Faso 10 ptsSimultanément, la tension sera normalement moindre pour les Super Eagles que pour les champions d'Afrique, mais tout relâchement n'en sera pas moins interdit pour le Nigeria qui, comme pour le Mali face à l'Ouganda, ne devra pas perdre contre l'outsider cap-verdien.Nigeria 9 pts ;Cap-Vert 7 ptsEnfin, deux jours après Ghana - Afrique du Sud qui aura éliminé une grande nation, on passera encore un cap à Yaoundé. Les Camerounais, logiquement, devront absolument gagner contre des Ivoiriens sans Wilfried Zaha, qui a refusé la sélection. Le vaincu manquerait une deuxième phase finale consécutive.Côte d'Ivoire 10 pts ;Cameroun 9 pts