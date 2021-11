CM 2022 : Les qualifiés et les barragistes de la zone Europe

Les Pays-Bas ont fini devant la Turquie



Barragistes ✅

Donne les trois qualifiés 😃😇



Têtes de série

🇵🇹 Portugal

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Écosse

🇮🇹 Italie

🇷🇺 Russie

🇸🇪 Suède

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Galles



Non-tête de série

🇵🇱 Pologne

🇲🇰 Macédoine du Nord

🇹🇷 Turquie

🇺🇦 Ukraine

🇦🇹 Autriche

🇨🇿 République tchèque#FINFRA https://t.co/sq5mgw2AYW pic.twitter.com/Yz08YQALB2



— Éliminatoires Coupe du Monde 🇫🇷 (@EURO2024FRA) November 16, 2021

C’en est fini des qualifications de la Coupe du Monde 2022 dans la zone Europe. Elles ont rendu leur verdict à l’issue des dernières rencontres disputées mardi soir. Après la France, qui avait décroché son billet samedi au Parc des Princes en écrasant le Kazakhstan (8-0) et qui a bien terminé en allant l’emporter mardi en Finlande (2-0) grâce à des buts de Karim Benzema et Kylian Mbapé, la Serbie, l’Espagne, la Suisse, la Belgique, le Danemark, la Croatie, l’Angleterre et l’Allemagne, les Pays-Bas ont obtenu satisfaction.Les partenaires de Memphis Depay ont quelque peu tremblé car ils devaient absolument éviter le faux-pas contre la Norvège à domicile dans une enceinte à huis clos à Rotterdam. Les dix dernières minutes arrivaient et le score était toujours de 0-0. Heureusement, Bergwijn a soulagé les Orange et Depay a validé le succès des Bataves dans le temps additionnel (91eme, 2-0). Les Pays-Bas finissent finalement en tête dans le groupe G devant la Turquie, victorieuse au Monténégro (2-1).La Turquie fera donc partie des douze barragistes en compagnie du Portugal, de la Suède, de l’Italie, de l’Ukraine, du pays de Galles, de l’Ecosse, de la Russie, de la Pologne, de la Macédoine du Nord, de l’Autriche et de la République tchèque. Ces seconds de groupe se départageront en mars prochain à travers trois mini-tournois. Il y aura trois équipes qualifiées pour le Mondial au final.AllemagneAngleterreBelgiqueCroatieDanemarkEspagneFrancePays-BasSerbieSuisseAutricheÉcosseItalieMacédoine du NordPays de GallesPolognePortugalRépublique tchèqueRussieSuèdeTurquieUkraine