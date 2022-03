On connait l’opposant qui défiera l’Australie en match barrage de la zone asiatique. Il s’agit des Émirats Arabes Unis. La sélection du Golfe a obtenu son ticket pour cette avant-dernière étape avant le Qatar en terminant troisième de sa poule. Lors de sa dernière sortie, ce mardi, elle a assuré sa place en battant la Corée du Sud (1-0). Harib Suhail a signé l’unique réalisation de cette partie à la 54e minute de jeu.



Les Émirats devancent dans leur groupe l’Irak. Les champions d’Asie 2007 avaient encore un espoir de passer. Pour cela, il leur fallait déjà dominer le voisin syrien. Or, ils n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1).

Le plus dur reste à faire pour les Émirats

Même s’ils possèdent dans leur rang le meilleur buteur des qualifications (toutes zones confondues), en la personne d’Ali Mabkhout (14 réalisations), les EAU auront fort à faire pour se défaire de l’Australie. En cas de résultat favorable, ils auront alors un autre barrage à passer et ça ne sera pas non plus une partie de plaisir. Ils défieront le 5e de la Zone Amsud. Une place qui semble être promise au Pérou.



A noter que la dernière et unique participation des EAU à une phase de finale de la Coupe du Monde remonte à l’édition 1990 en Italie. Ils avaient été alors éliminés dès le premier tour après trois défaites en autant de matches.