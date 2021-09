Après un premier match nul vierge à domicile,lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Menés dès l'entame sur un plat du pied de Michael Olunga (9e), les hôtes ont eu le mérite d'égaliser sans tarder par Abdul Rwatubyaye (21e). En seconde période, le portier rwandais, qui évolue au Tusker FC (L1 kényane), sauvait son équipe à plusieurs reprise. Olunga ratait de peu le cadre et l'occasion de doubler la mise (57e). Peu après l’heure de jeu, Meddie Kagere voyait son tir contré par la défense kényane. Ce nouveau match nulavec deux points au compteur. Le Rwanda comptabilise un seul point après deux journées. Suite et fin de cette deuxième journée lundi avec la rencontre entre l'Ouganda et le Mali (15h).. Les Éperviers ont été, ce dimanche. Au terme d'une première période équilibrée, ce sont les visiteurs qui s'étaient montrés les plus menaçants, par Shalulile notamment (31e). Ce sont eux qui ouvraient le score sur un coup franc de manière aussi belle que contestée par les Togolais : un coup franc dévié par Deon Hotto trouvait Elmo Kambindu, qui faisait mouche d'un magnifique retourné acrobatique (54e, 0-1).Réveillés, les hôtes se reprenaient et multipliaient les situations dangereuses. Sur l'une d'elles, Laba se heurtait à Kazapua (78e), qui sauvait les siens après les avoir vus passer à un poteau du break sur une tentative de Limbondji (74e). Ledans ces éliminatoires. La Namibie prend provisoirement la tête du groupe H avec quatre points, suivi à une longueur du Sénégal. Les Lions de la Teranga joueront le Congo mardi. Le Togo ferme la marche avec zéro point., sur sa pelouse de Franceville face à l'Égypte. Forts de la présence de Mohamed Salah, privé de la réception de l'Angola, les Pharaons ont arraché un point sur le fil grâce Mostafa Mohamed (1-1). Réduits à dix par l'explusion de Gaber (72e), les visiteurs avait concédé l'ouverture du score à Allevinah à l'orée du dernier quart d'heure (74e, 1-0). L'entrée du joueur passé tout près de rejoindre Bordeaux cet été permettait aux hommes d'Hossam El-Badry de climatiser d'un coup de tête le Gabon et ses supporters (90e, 1-1). Auteurs d'un match encourageant, ponctué par plusieurs parades d'El-Shennawy, les Panthères comptent trois points de retard sur leurs adversaires du soir. Plutôt avare dans le contenu, l'Égypte a de quoi voir venir avant Angola-Libye.