Le Sénégal avec le pays organisateur (groupe A)

Première nation africaine au classement FIFA (20e mondial), vainqueur de la CAN en ce début d'année, le Sénégal évoluera dans la poule A, celle du Qatar, pays organisateur de ce Mondial 2022. Les Lions de la Teranga tombent ainsi sur la plus faible des huit têtes de série, seule équipe parmi les 29 qualifiés connus, à ne jamais avoir joué de phase finale. Avant cette rencontre face aux hôtes, les hommes d'Aliou Cissé auront ouvert contre l'un des "gros" du chapeau 2, avec les Pays-Bas. Leur troisième adversaire est l'Equateur, une équipe sud-américaine qui paraît à leur portée.



Lundi 21 novembre : Sénégal - Pays-Bas

Vendredi 25 novembre : Qatar - Sénégal

Mardi 29 novembre : Equateur - Sénégal

La Tunisie face au tenant du titre (groupe D)

Pour sa sixième participation, la Tunisie est une nouvelle fois tombée dans un groupe comprenant deux équipes européennes : le Danemark, que les Aigles de Carthage affronteront lors de leur premier match, mais aussi et surtout la France, championne du monde sortante. Entre ces deux rencontres, les coéquipiers de Wahbi Khazri affronteront le vainqueur d'un barrage intercontinental : soit le Pérou, soit l'Australie, soit les Emirats Arabes Unis.



Mardi 22 novembre : Danemark - Tunisie

Samedi 26 novembre : Tunisie - Pérou ou Australie ou Emirats Arabes Unis

Mercredi 30 novembre : Tunisie - France

Deux gros et un outsider pour le Maroc (groupe F)

Première équipe africaine à avoir franchi le premier tour d'une Coupe du monde, en 1986, et plus sorti des poules depuis, le Maroc aura fort à faire pour y parvenir dans une poule composée de la Croatie, finaliste sortant, de la Belgique, demi-finaliste sortant et toujours ambitieux, du Canada, vainqueur de la zone Concacaf avec un jeu alerte et séduisant. Le premier match, face aux coéquipiers de Luka Modric, pourrait être déterminant.



Mercredi 23 novembre 2022 : Maroc - Croatie

Dimanche 27 novembre 2022 : Belgique - Maroc

Jeudi 1er décembre 2022 : Canada - Maroc

Le Cameroun retrouve le Brésil (groupe G)

Le Cameroun avait alors été si décevant que peu de gens s'en rappellent, mais les Lions Indomptables avaient affronté le Brésil lors de leur dernière participation au Mondial, en 2014. Avant de retrouver Neymar et les Auriverde, les hommes de Rigobert Song disputeront deux rencontres contre la Suisse puis la Serbie, deux équipes européennes pas simples à manier.



Jeudi 24 novembre 2022 : Suisse - Cameroun

Lundi 28 novembre 2022 : Cameroun - Serbie

Vendredi 2 décembre 2022 : Cameroun - Brésil

Comme un air de revanche pour le Ghana (groupe H)

Pour son retour en Coupe du monde après une éclipse de huit ans, le Ghana retrouve l'Uruguay, de sinistre mémoire pour un pays où pas un supporter n'a oublié la main de Luis Suarez, un 2 juillet 2010 à Johannesburg... Mais avant de retrouver la Celeste, aux stars vieillissantes mais à la grinta intacte, les Black Stars devront résister au Portugal, déjà croisé sans succès en 2014 (défaite 2-1), et la Corée du Sud.



Jeudi 24 novembre 2022 : Portugal - Ghana

Lundi 28 novembre 2022 : Corée du Sud - Ghana

Vendredi 2 décembre 2022 : Ghana - Uruguay